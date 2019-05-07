Sabah gazetesinden Mevlüt Tezel'in, 'Müslüm'de kavga bitmiyor' başlıklı yazısı şöyle:

"Müslüm filminin ortaklarından ICNN Yapım, Mars Film'i ve yapımcı Mustafa Uslu'yu savcılığa şikayet etti. ICNN Yapım; Mars Film ve Mustafa Uslu'yu dolandırıcılıkla suçluyor.

Şirket; şikayet dilekçesinde, Mars Film'in rızaları olmadan Müslüm filmini dağıttığını ve gişe gelirini ortak yapımcıya ödediğini iddia ederken, Uslu'nun ise üçüncü kişilere kendini tek yapımcı olarak tanıtıp elde ettiği geliri uhdesine geçirerek dolandırıcılık yaptığını öne sürdü.

'GERÇEKTEN ÜZÜCÜ'

Bu 'Müslüm' ile ilgili açılan kaçıncı dava, kaçıncı suçlama vallahi unuttum. Müslüm, çekim sürecinden itibaren hep tartışmalara ve davalara konu oldu. Gişe rekorları kıran bir filmle ilgili sürekli dolandırıcılık haberleri okumak gerçekten üzücü bir durum."

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