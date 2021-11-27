Ağrı’nın bir köyünde evinin önünde oynarken kaybolan 4 yaşındaki Leyla, 2 Temmuz 2018’de ölü bulununca “KOPSUN KIYAMET” başlığını atmıştık. Mersin Gülnar’da kaybolduktan 10 gün sonra cansız bedeni bulunan 3 yaşındaki Müslüme için de aynı manşeti atıyoruz. Çünkü bu olayla ilgili ortaya çıkan gerçekler tüm Türkiye’yi insanlıktan tiksindirdi!!!









Yörük bir ailenin kızı olan 3 yaşındaki Müslüme Yağal, ailesi çadır kurarken 10 Kasım’da kayboldu. 300 kişi bölgeyi dağ, taş aradı. 10 gün sonra bölgede hayvanlarını otlatan Ayşe Bacak korkunç manzarayla karşılaştı. Müslüme, 500 metre yükseklikteki bir tepede cansız yatıyordu. Kıyafetleri de üzerinde değildi. Bu durum Müslüme’nin öldürüldüğü şüphesini artırdı.





KORKUNÇ GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Aile üyeleri iki gün sorgulandı. Sonunda Müslüme’nin dedesi Hasan Yağal (70) tutuklandı. Müslüme’den alınan DNA örnekleri korkunç bir gerçeği ortaya çıkardı. Müslüme ile 14 yaşındaki ağabeyi H.'nin babasının Mehmet Yağal değil, dedeleri Hasan Yağal olduğu belirlendi. Dede Hasan Yağal’ın, gelini Sevgi Yağal’a tecavüz ettiği gerekçesiyle tutuklandığı öne sürülüyor.

DEDE: TORUNUMDUR ÖPMÜŞÜMDÜR

Hürriyet gazetesinden Mesut Hasan Benli’nin haberinde ise şu iddia yer aldı; Dede Hasan Yağal’ın ise hakkındaki suçlamaları reddettiği bildirildi. Müslüme’nin boynundaki tükürük izinin dede Hasan Yağal’a ait olduğu tespit edildi. Hasan Yağal’ın kendisini, “O benim torunum öpmüşümdür” diyerek kendini savunduğu iddia edildi.

DEDEYİ GÖREN ÇOCUKLAR VAR

Ancak bazı kaynaklar, küçük kızın tecavüzden kaynaklanan kanama nedeniyle öldüğünü, dedenin de bu olayın faili olduğu gerekçesiyle tutuklandığını iddia ediyor. Uzmanlar, 3 yaşındaki bir çocuğun 500 metre yükseklikteki tepeye tek başına çıkamayacağı görüşünde hemfikir. Ayrıca dedenin, Müslüme’yi traktörle götürürken kendisini gören çocukları öldürmekle tehdit ettiği iddiası da var.

‘BENİ ÖLDÜRÜR DİYE SUSTUM’

Müslüme’nin annesi Sevgi Yağal, jandarmadaki sorgusunda kayınpederi Hasan Yağal’ın tecavüzüne uğradığını itiraf etti. Sevgi Yağal, “Eşim askerdeyken kayınpederim bana tecavüz etti. Bugüne kadar açıklayamadım çünkü beni ölümle tehdit ediyordu” dedi. Bir başka iğrenç iddia da dedenin, öz oğlu olan H.'ye de cinsel tacizde bulunmuş olması. Mersin jandarması bu olayı çözebilmek için çok yönlü araştırmayı sürdürüyor.

POSTA’NIN MANŞETİ TÜRK HALKININ SLOGANI OLDU

4 yaşındaki Leyla Aydemir, 15 Haziran 2018’de kayboldu. 18 gün sonra köyden 2.5 kilometre uzakta cesedi bulundu. Olayla ilgili bir tek amca Yusuf Aydemir tutuklandı ama o da serbest bırakıldı. Bu vahşetin faili hâlâ belli değil. POSTA, 3 Temmuz 2018’de “Kopsun Kıyamet” başlığıyla yayınlandı. Bu sayfa, o yılın en iyi manşeti seçildi. Şimdi tüm Türkiye, sosyal medyada Müslüme’nin ölümüne duydukları tepkiyi #kopsunkıyamet etiketiyle paylaşıyor.