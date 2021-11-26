Türkiye Müslüme Yağal'ın dedesiyle ilgili iddialara Mersin Barosu'ndan açıklama

Müslüme Yağal'ın dedesiyle ilgili iddialara Mersin Barosu'ndan açıklama

Türkiye

Müslüme Yağal'ın dedesiyle ilgili iddialara Mersin Barosu'ndan açıklama

Müslüme Yağal Mersin Gürpınar'da kaybolduktan 10 gün sonra evinden 7 kilometre uzakta cansız bir şekilde bulunmuştu. Müslüme'nin ölümü sonrası aile fertleri gözaltına alınırken, dede Hasan Yağal tutuklanmıştı. Dede Hasan Yağal'la ilgili iddialar üzerine Mersin Barosu'ndan bir açıklama yapıldı.

26 Kasım 2021, Cuma 18:04 Son Güncelleme:
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Mersin Gülnar'da kaybolduktan 10 gün sonra cesedi bulunan 3 yaşındaki Müslüme Yağal'ın ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor. Olayla ilgili tutuklanan dede Hasan Yağal'la ilgili birtakım iddialar ortaya atılmıştı. Mersin Barosu iddialar üzerine bir açıklama yayınladı.

Mersin Barosu, Gülnar ilçesinde 3 yaşındaki Müslüme Yağal'ın ölümüne ilişkin getirilen yayın yasağına uymayanlar hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını bildirdi.

Barodan yapılan yazılı açıklamada, Yağal'ın ölümüyle ilgili soruşturma dosyasında gizlilik kararı ve yayın yasağı olmasına rağmen basında ve sosyal medyada çıkan asılsız haberlerin üzüntüyle takip edildiği belirtildi.

Haberlerin, aileye ve kardeşlere zarar verdiği anlatılan açıklamada, "Müslüme davasının sağlıklı yürütülmesi, ailenin ve kardeşlerin toplumda rencide olmaması için basında yer alan haberlerin kaldırılması konusunda Mersin Barosu Çocuk Hakları Merkezi olarak başvurumuzu yapacağız. Gizlilik yasağına aykırı hareket eden ve bu eylemlerini yineleyen kişiler hakkında suç duyurusunda bulunacağız." ifadeleri kullanıldı.

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