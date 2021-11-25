Müslüme’nin cansız bedeninin üzerinde larvalar oluştuğu tespit edildi! Larva ne demek? Larva neden olur?
Mersin'in Gülnar ilçesinde kaybolduktan sonra cesedi 10 gün sonra bulunan 3 yaşındaki Müslüme Yağal'ın ölümü ile ilgili detaylar ortaya çıkmaya başlıyor. Müslüme'nin vücudunda öldürücü travmatik lezyon görülmediği, cansız bedeninin üzerinde larvalar oluştuğu tespit edildi. Söz konusu gelişmenin ardından larva ne demek, larva neden olur? sorularının cevapları aranmaya başlandı. Peki larva ne demek? Larva nasıl oluşur ve neden olur?
25 Kasım 2021, Perşembe 23:19 Son Güncelleme:
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Mersin'de 10 gündür aranan Müslüme bebek kaybolduğu yerin 7 kilometre uzağında ve 500 metre yükseklikte bir dağın tepesinde cansız bulundu. Müslüme'nin cinayete kurban gitmiş olabileceği değerlendirilirken, dede Hasan Yağal tutuklandı. Müslüme Yağal’n ölümüne ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Orman alanında, belden aşağısı çıplak bulunan Müslüme'nin neden ve nasıl öldüğü henüz netleşmemişken, olay yerinde yapılan incelemede, Müslüme'nin vücudunda öldürücü travmatik lezyon görülmediği ancak cesedinin üzerinde larvalar oluştuğu aktarıldı. Peki, Larva ne demek, neden olur? Larva nasıl oluşur?
LARVA NEDİR, NASIL OLUŞUR?
Larva (Latince; çoğul larvae), özellikle aşağı omurgalıların ve böceklerin embriyonik gelişimi sırasında görülen yapı. Döllenmiş yumurtanın oluşmasından (ya da bazı canlılarda, dışarı atılmasından) koryon zarının çatlamasına kadar geçen gelişim evresi.
Larvalar başkalaşım (metamorfoz) geçirerek erginleşirler. Özellikle sabit yaşayan hayvan grupları için önemli formlardır. Mercanlar, midyeler, bazı derisidikenliler, tulumlular, vs. de yayılmayı sağlarlar. Daha çok su ve kara hayvanlarında görülen larvalar, basit yapılı, kendi beslenmelerini karşılayan canlılardır. Ergine benzemeyen yapıda oldukları gibi, ergin ve larvanın yaşadığı ortamlar da farklıdır. Bazen de farklı hayvanların larva formları birbirine benzer, ilerleyen gelişimlerinde farklılaşır.
LARVA NASIL ORTAYA ÇIKAR?
Ölüm sonrası çürüme, ısı, nem ve ortama bağlı olarak değişkenlik gösterir. Bu çürüme ve yok etmede bakterisinden böceğine birçok leşçil ve çürükçül canlı ortaya çıkar.
- Sölentereler de Planula, Veliger,
- Şeritlilerde (Cestoda), Onkosfera, Sistoserkus,
- Parazit kelebeklerde Mirasidiyum, Sposist, Redi, Serkariya, Metaserkariye,
- Yumuşakçalarda ve halkalısolucanlarda Trokofor,
- Derisidikenlilerde Bipinnaria, Branchiolaria,
- Kabuklularda Nauplius, Zoea larvaları görülür. Bilinen bazı örnekler ise şöyledir:
LARVALAR NEREDE OLUŞUR?
- Her türlü besin artıkları ve bunlardan oluşan çöplükler,
- Hayvan bakım yerleri ve hayvan dışkılarından oluşan gübrelikler,
- Açık lağım, kanalizasyon bağlantısı olmayan tuvaletler,
- Açıkta rastlanan hayvan ve insan dışkıları,
- Hayvan leşleri,
- Cesetler
- Gıda ve deri ile ilgili sanayiden dökülen artıklar,
- Mezbaha ve hayvan kesim yerleri
- Balık pazarları, semt pazarları, piknik yerleri.
- Larvalar başkalaşım (metamorfoz) geçirerek erginleşirler. Özellikle sabit yaşayan hayvan grupları için önemli formlardır. Mercanlar, midyeler, bazı derisidikenliler, tulumlular, vs. de yayılmayı sağlarlar. Daha çok su ve kara hayvanlarında görülen larvalar, basit yapılı, kendi beslenmelerini karşılayan canlılardır. Ergine benzemeyen yapıda oldukları gibi, ergin ve larvanın yaşadığı ortamlar da farklıdır. Bazen de farklı hayvanların larva formları birbirine benzer, ilerleyen gelişimlerinde farklılaşır.