Mersin'de 10 gündür aranan Müslüme bebek kaybolduğu yerin 7 kilometre uzağında ve 500 metre yükseklikte bir dağın tepesinde cansız bulundu. Müslüme'nin cinayete kurban gitmiş olabileceği değerlendirilirken, dede Hasan Yağal tutuklandı. Müslüme Yağal’n ölümüne ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Orman alanında, belden aşağısı çıplak bulunan Müslüme'nin neden ve nasıl öldüğü henüz netleşmemişken, olay yerinde yapılan incelemede, Müslüme'nin vücudunda öldürücü travmatik lezyon görülmediği ancak cesedinin üzerinde larvalar oluştuğu aktarıldı. Peki, Larva ne demek, neden olur? Larva nasıl oluşur?

LARVA NEDİR, NASIL OLUŞUR?

Larva (Latince; çoğul larvae), özellikle aşağı omurgalıların ve böceklerin embriyonik gelişimi sırasında görülen yapı. Döllenmiş yumurtanın oluşmasından (ya da bazı canlılarda, dışarı atılmasından) koryon zarının çatlamasına kadar geçen gelişim evresi.

Larvalar başkalaşım (metamorfoz) geçirerek erginleşirler. Özellikle sabit yaşayan hayvan grupları için önemli formlardır. Mercanlar, midyeler, bazı derisidikenliler, tulumlular, vs. de yayılmayı sağlarlar. Daha çok su ve kara hayvanlarında görülen larvalar, basit yapılı, kendi beslenmelerini karşılayan canlılardır. Ergine benzemeyen yapıda oldukları gibi, ergin ve larvanın yaşadığı ortamlar da farklıdır. Bazen de farklı hayvanların larva formları birbirine benzer, ilerleyen gelişimlerinde farklılaşır.

LARVA NASIL ORTAYA ÇIKAR?

Ölüm sonrası çürüme, ısı, nem ve ortama bağlı olarak değişkenlik gösterir. Bu çürüme ve yok etmede bakterisinden böceğine birçok leşçil ve çürükçül canlı ortaya çıkar.

Sölentereler de Planula, Veliger,

Şeritlilerde (Cestoda), Onkosfera, Sistoserkus,

Parazit kelebeklerde Mirasidiyum, Sposist, Redi, Serkariya, Metaserkariye,

Yumuşakçalarda ve halkalısolucanlarda Trokofor,

Derisidikenlilerde Bipinnaria, Branchiolaria,

Kabuklularda Nauplius, Zoea larvaları görülür. Bilinen bazı örnekler ise şöyledir:

LARVALAR NEREDE OLUŞUR?