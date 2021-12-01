Müslüme'nin dedesi ve Başak Cengiz'in katili aynı hapiste! İkisini de ziyaret eden olmadı
Müslüme Yağal'ın ölümüyle ilgili tutuklanan dede Hasan Yağal ve İstanbul'da samuray kılıcıyla Başak Cengiz'i öldüren Can Göktuğ Boz Diyarbakır Cezaevi Kampüsü Yüksek Güvenlikli Cezaevi'nde tek kişilik hücrelere konuldu. Diğer hükümlüler zarar vermesin diye hava almaya ayrı ayrı çıkarılan Boz ve Yağal'ı henüz ziyaret eden olmadı.
01 Aralık 2021, Çarşamba 10:10 Son Güncelleme:
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İstanbul'un samuray kılıcıyla Başak Cengiz'i öldüren Can Göktuğ Boz ile Mersin’in Gülnar ilçesinde kaybolduktan 10 gün sonra cesedi bulunan Müslüme Yağal'ın tutuklanan dedesi Hasan Yağal, Diyarbakır Cezaevi Kampüsü Yüksek Güvenlikli Cezaevi'nde tek kişilik hücrelere konuldu. Boz ve Yağal, diğer hükümlülerin zarar vermemesi için havalandırmaya da ayrı ayrı çıkarılıyor.
DİYARBAKIR'DA AYNI CEZAEVİNE KONDULAR
İstanbul'da 10 Kasım günü samuray kılıcıyla yolda yürüyen mimar Başak Cengiz'i (28) öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Can Göktuğ Boz, Diyarbakır Cezaevi Kampüsü Yüksek Güvenlikli Cezaevi'ne getirildi.
Mersin’in Gülnar ilçesi Yanışlı Mahallesi kırsalında 10 Kasım günü kaybolan, yapılan aramalar sonucu 10 gün sonra da cansız bedeni bulunan Müslüme’nin (3) ölümüne ilişkin tutuklanan dedesi Hasan Yağal da Diyarbakır’a getirilerek aynı cezaevine kondu.
HENÜZ ZİYARET EDEN OLMADI
Tek kişilik odalarda gözetim altında tutulan Boz ve Yağal’ın yemekleri gardiyanlar tarafından veriliyor. Boz ve Yağal, zarar görmemesi için havalandırmaya da diğer tutuklu ve hükümlülerden ayrı çıkarılıyor. Zaman zaman sağlık sorunları olduğunu belirten Hasan Yağal, doktor kontrolünden geçiriliyor. Hasan Yağal ile Can Göktuğ Boz için geldikleri günden beri henüz ziyaretçi gelmediği belirtildi.