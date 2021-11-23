Müslüme Yağal'ın (3) şüpheli sıfatıyla gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 8 aile ferdinden dede Hasan Yağal, tutuklandı. Günlerdir konuşulan olayla ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Soruşturma derinleştirilirken, o ismin yeni fotoğrafı ortaya çıktı. Öte yandan Müslüme olayında tutuklanan dedenin, "O günden beri sağ olsun devletimiz tüm gücüyle arıyor ama yok. Ben sürüye gitmiştim, çocuk arabayı çok severdi, arabaya bineceğim diye babasının arkasından kaçmış, anası tutmuş, alıkoymuş ağlarmış. Ondan sonra da yıkılası çadırı düzenleyeyim diye onunla uğraşırken, geç mi haberi oldu, erken mi haberi oldu, bilmiyorum, bir bakmış çocuk yok. Çocuk çok hareketliydi, çok akıllıydı. Zayıf bir çocuktu ama hareketliydi" dediği ortaya çıktı. Sabah'ın haberine göre, küçük kızın, tutuklanan dedesi Hasan Yağal ile fotoğrafı ortaya çıktı.

Türkiye, günlerdir aranan Yörük kızı Müslüme Yağal'ın ölümüne ağlıyor. Mersin'de 10 gündür aranan Müslüme bebek cansız bir şekilde dağın başında bulundu. Yörük kızı Müslüme'nin kaybolduğu yerin 7 kilometre uzağında ve 500 metre yükseklikte bir dağın tepesinde bulunması akıllarda soru işareti bırakırken, küçük Müslüme'nin cinayete kurban gitmiş olabileceği değerlendiriliyor. Karaman'dan kış mevsimini geçirmek için Gülnar ilçesinin 175 metre rakımlı Yanışlı Mahallesi'ne gelen Sarıkeçili Yörükleri'nden, 7 çocuklu Yağal ailesinin 6'ncı çocuğu olan Müslüme, saat 17.00 sıralarında ortadan kayboldu. En son çadırın önünde oynarken görülen Müslüme'yi bulamayan ailesi, güvenlik güçlerinden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye, AFAD, AKUT ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gülnar Kaymakamı Yunus Emre Bayraklı'nın koordinesindeki ekipler arama çalışması başlattı.

"HUSUMETLİMİZ VAR" DEMİŞTİ

Çalışmalarda dron ve Jandarma İnsanlı Keşif Uçağı (JİKU) da kullanıldı. Müslüme'nin kaybolduğu çadırın çevresindeki 25 kilometrelik alan hem havadan hem de karadan tarandı. AKUT ve AFAD ekipleri, bölgedeki kanyonda sarp ve dik yamaçlara halatlarla indi. Ekipler dağ taş demeden didik didik arama yaptı. Jandarma ayrıca Müslüme'nin aile üyelerinin de aralarında olduğu 100'e yakın kişinin ifadesini aldı.





Ekipler, ifadeler arasında çelişki olup olmadığını da inceledi. Baba Mehmet Yağal'ın "Husumetlilerimiz var" açıklaması da değerlendirildi, bölgeye gelen şüpheli araçlar da incelendi.

MÜSLÜME'DEN 10 GÜN SONRA ACI HABER GELDİ

Sabah.com.tr'nin haberine göre; Arama çalışmalarının 10'uncu gününde Müslüme'den acı haber geldi. Ailesinin çadır kurduğu noktaya 7 kilometre mesafedeki Karaağaç mevkisinde, çalılıkların arasında Müslüme'nin cansız bedeni bulundu.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Müslüme Yağal'ın cansız bedeni, Gülnar Devlet Hastanesi'nde yapılan işlemlerin ardından otopsi için Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Birime götürüldü.

Olayla ilgili soruşturmasını sürdüren jandarma ekipleri de aynı sırada baba Mehmet, anne Selvi, ağabeyleri, anneanne Müslüme Yağal, 2 halası ile bazı yakınları jandarma tarafından ifadelerinin alınması için Gülnar İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

Anneanne Müslüme Yağal ise gece ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Aile bireylerinin gece boyunca olayla ilgili bilgi ve görgülerine yönelik ifadeleri alındı

DEDESİ TUTUKLANDI, FOTOĞRAFI ORTAYA ÇIKTI

Mersin'in Gülnar ilçesinde kaybolduktan 10 gün sonra cesedi bulunan Müslüme Yağal'ın (3) şüpheli sıfatıyla gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 8 aile ferdinden dede Hasan Yağal, tutuklandı. Anne, baba ve kardeşlerinin de aralarında bulunduğu 7 kişi ise savcılıkta ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Sabah'ın haberine göre, küçük kızın, tutuklanan dedesi Hasan Yağal ile fotoğrafı ortaya çıktı.

TUTUKLANAN DEDENİN İFADESİ

Arama çalışmalarını da yakından takip eden dede Hasan Yağal, Müslüme'nin kaybolmasının ardından geçen 4 gece sonrasında yaptığı açıklamada, "O günden beri sağ olsun devletimiz tüm gücüyle arıyor ama yok. Ben sürüye gitmiştim, çocuk arabayı çok severdi, arabaya bineceğim diye babasının arkasından kaçmış, anası tutmuş, alıkoymuş ağlarmış. Ondan sonra da yıkılası çadırı düzenleyeyim diye onunla uğraşırken, geç mi haberi oldu, erken mi haberi oldu, bilmiyorum, bir bakmış çocuk yok. Çocuk çok hareketliydi, çok akıllıydı. Zayıf bir çocuktu ama hareketliydi" demişti.



