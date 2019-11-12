Tam bir şifa deposu olan muşmula kış meyvesi olarak bilinir ve hastalıklara karşı koruyucu kalkan görevi görüyor. Muşmula tüketilirken dikkat edilmesi gereken detaylar vardır. Muşmulanın faydaları nelerdir ve muşmula nasıl tüketilir sorularının cevapları haberimizde.

Yaygın olarak karedeniz bölgesinde yetişen ve tüketilen bir meyvedir. Halk arasında "döngel, beşbıyık ve ezgil" gibi isimlerle de bilinir. Muşmula ağacı, beyaz ve pembe renkte çiçek açan bir ağaçtır. Boyu 1-2 metreye kadar uzayabilen muşmula ağacı, genellikle kıraç ve kırsal alanları sever. Muşmula ülkemizde Kuzey Anadolu ve Marmara bölgesinde yetişir.

Günlük hayatta az sıvı tüketen insanlar için sıvı oranı yüksek olan muşmula meyvesinin tüketmek oldukça yararlı olacaktık.

Böbrekte ve safrada oluşan taş, kum gibi rahatsızlıkların dökülmesine yardımcı olur.

İshal ve dizanteri gibi bağırsak problemlerinin giderilmesinde yardımcı olur.

Kan dolaşımını destekleyen muşmula sinir sistemine de iyi gelir. Düzenli kan dolaşımı beyne giden oksijen oranını arttırdığı için gün içinde daha dinç olmanızı sağlar.

Muşmula kabuğu kaynatılıp içildiğinde depresyon ve strese iyi gelir.

Hamile kalma oranını arttırır.

Lif oranı yüksek olduğu için tokluk hissini arttırır ve zayıflamaya yardımcı olur.

Su oranı yüksek olan muşmula vücutta dolaşan serbest radikalleri idrar yoluyla atılmasına yardımcı olur.

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