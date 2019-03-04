Muş'ta aç kalan tilkiler köylere indi
Kar kalınlığının yarım metreye yaklaştığı Muş’ta yiyecek bulamayan tilkiler, köylere indi. Gündüz saatlerinde bile korkmadan köyleri gezen tilkiler, naylon çadırlardaki kümeslere dadandı
Kış sezonunun yoğun kar yağışlı geçtiği Muş’ta, yaban hayvanları, yiyecek sorunu yaşıyor. Kar kalınlığının yarım metreye ulaştığı arazide yiyecek bulamayan tilkiler, köylerdeki kümes hayvanlarına yöneldi. Gece gündüz, bölge sakinlerinden korkmadan köylerin çevresinde dolanan tilkiler, naylon çadırlarda bulunan kümeslere saldırıyor.
ÖNLEM ALIYORLAR
Kanatlı hayvanlara saldıran tilkilere karşı yöre halkı da önlem almaya başladı. Karlı kaplı doğada yiyecek bulamayan tilkilerin köylere indiğini belirten bölge sakinleri, gece kümeslere saldırdıklarını söyledi.
Köylere inen tilki sayısının arttığını belirten yöre halkı, kümes hayvanlarını korumaya aldıklarını dile getirdi.
Mehmet AYDIN/MUŞ, (DHA)