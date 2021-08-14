Kültür & Sanat Muş'ta bulunan 35 milyon yıllık deniz canlısı fosili kafaları karıştırdı

Muş'ta bulunan 35 milyon yıllık deniz canlısı fosili kafaları karıştırdı

Kültür & Sanat

Muş'ta bulunan 35 milyon yıllık deniz canlısı fosili kafaları karıştırdı

Muş'un Bulanık ilçesinde yapılan arazi araştırmasında 35 milyon yıllık olduğu tahmin edilen deniz canlılarına ait fosiller bulundu.

14 Ağustos 2021, Cumartesi 14:55 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

İlçesinin Akçaarmut köyü yakınlarında fosillerle ilgili inceleme yapan Muş Alparslan Üniversitesi (MŞÜ) Afet Yönetim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Öğretim Üyesi Jeomorfolog Dr. İskender Dölek, bulduğu omurgasız deniz canlıları fosillerini yaş, tür ve cins tayini için paleontologlara gönderecek.

Dölek, gazetecilere, Afet Yönetim, Araştırma ve Uygulama Merkezi olarak uzun süre bölgede çalışma yaptıklarını, geçen yıl arazide Mollusca fosilleri bulduklarını söyledi.

DOĞU ANADOLU COĞRAFYASI YENİDEN YORUMLANIYOR

Omurgasız deniz canlıları fosilleriyle ilgili haberler çıktıktan sonra bu yıl içinde Bulanık'ta da benzer fosillerin olduğu yönünde bilgi aldıklarını ifade eden Dölek, şöyle konuştu:

"Arazide Mollusca fosilleri beklerken Gastropod ve deniz kestanesi ile farklı türlere ait olduğunu düşündüğümüz fosillerle karşılaştık. Bunların 35 milyon yıl öncesine ait olabileceğini düşünüyoruz. Paleontologlardan gelen bilgiler ışığında Doğu Anadolu Bölgesi'nin coğrafyasını bu yeni veriler ışığı altında tekrar, yeniden belki yorumlayacağız. Doğu Anadolu Bölgesi coğrafyası özelinde Muş'un da paleocoğrafyası ve paleoiklim koşulları hakkında yeni verilere, yeni bilgilere sahip olmuş olacağız."

TROPİKAL BİR DENİZ VARDI

Dölek, bulunan fosillerin tropikal bir denizde yaşayan canlılar olduğunu düşündüklerini dile getirerek, "Bu deniz sıcak. Yani bugünkü koşullara göre daha sıcak tropikal bir deniz. Yüksek sıcaklığa sahip. Köpek balıklarının olduğu, mercanların bulunduğu, Gastropodların, deniz kestanelerinin yaşadığı bir deniz veya bir ekolojik ortamdan bahsediyoruz. Buranın paleocoğrafyası yeni yorumların yapılmasına neden olacaktır. 1600 metre yüksekte fosillere rastlanılıyor olması, doğal olarak buranın daha önce deniz olduğunun işaretidir. Bizi şaşırtan özelliklerden bir tanesi de acı su veya göl ortamından sıcak deniz canlılarına ait fosillere geçiş olması buranın paleocoğrafyasıyla ilgili belki de yeni yorumların yapılmasına neden olacaktır." diye konuştu.

AA

Yazarlarımızdan
Gözde Hatunoğlu
‘Tiyatro bin derde deva’
Gözde Hatunoğlu
Şirin Sever
Polis eşliğinde mi taksi çevirelim?
Şirin Sever
Burak Akkul
Surların ardındaki cennet: Dubrovnik
Burak Akkul
Şule Özdemir
Yanan ormanlar mı sadece? Ya sen, ya ben?
Şule Özdemir
Bengisu Özkes
“HEİDİ” yalın ayakken özgür müydü?
Bengisu Özkes
Ayça Okay
Çanakkale Bienali ekibinden Troya Kazıları Sanat Ekibi ile ortak çevrimiçi proje: Kanatlı Sözler/Katmanlar
Ayça Okay
Gülüm Dağlı
Masumlar Apartmanı: İstanbullu Gelin'e güncelleme gelmiş
Gülüm Dağlı
Gizem Şeho
Yeni çağ yolcuları: Cem Ak feat. Cansu Özdenak
Gizem Şeho
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Dünyanın en iyi kişisel gelişim yazarından 15 etkili alıntı