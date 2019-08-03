Muş'ta facia! Murat Nehri'ne giren 3 çocuk boğuldu, 1'i de kayıp Muş’un Malazgirt ilçesinde pikniğe götürülen Kur'an kursu öğrencilerinden 3’ü serinlemek için girdikleri Murat Nehri’nde boğuldu, akıntıya kapılan 1 çocuğun bulunması için ekipler çalışma başlattı. Olay yerine gelen Vali İlker Gündüzöz de açıklamada bulundu