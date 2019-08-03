Muş'ta facia! Murat Nehri'ne giren 3 çocuk boğuldu, 1'i de kayıp
Muş’un Malazgirt ilçesinde pikniğe götürülen Kur'an kursu öğrencilerinden 3’ü serinlemek için girdikleri Murat Nehri’nde boğuldu, akıntıya kapılan 1 çocuğun bulunması için ekipler çalışma başlattı. Olay yerine gelen Vali İlker Gündüzöz de açıklamada bulundu
Malazgirt’e bağlı Beşçatak Köyü'nün imamı, Kur'an kursuna gelen 40 öğrenciyi Murat Nehri kıyısına pikniğe götürdü. Burada, serinlemek için suya giren çocuklardan bazıları akıntıya kapıldı.
Arkadaşlarını gören çocukların çığlıklarını duyan köylüler, koşarak bölgeye geldi. Köy sakinleri, nehre girerek 3 çocuğun cansız bedenini kıyıya çıkardı. 1 çocuğa ise ulaşılamadı.
İhbar üzerine köye AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipleri, kayıp 1 çocuğun bulunması için çalışma başlattı.
Çocukların cansız bedenleri ise yapılan incelemelerin ardından Malazgirt Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
VALİ'DEN İLK AÇIKLAMA
Vali İlker Gündüzöz, Murat Nehri kenarında piknik yapan çocukların serinlemek için suya girdiğini, bazı çocukların akıntıya kapıldığını belirtti.
Çocuklardan 3’ünün cesedine ulaşıldığını ifade eden Gündüzöz, şunları kaydetti:
"Murat Nehri’ne giren çocuklardan 3’ünün cesedine ulaşıldı. Sudan çıkarılan bir çocuğun hastanede tedavisi sürüyor. Akıntıya kapılan bir çocuğu da arama çalışmaları sürüyor. Arama kurtarma, sağlık, jandarma ve polis ekiplerimiz olay yerinde."
AA-DHA-İHA