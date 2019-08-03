Malazgirt’e bağlı Beşçatak Köyü'nün imamı, Kur'an kursuna gelen 40 öğrenciyi Murat Nehri kıyısına pikniğe götürdü. Burada, serinlemek için suya giren çocuklardan bazıları akıntıya kapıldı.

Arkadaşlarını gören çocukların çığlıklarını duyan köylüler, koşarak bölgeye geldi. Köy sakinleri, nehre girerek 3 çocuğun cansız bedenini kıyıya çıkardı. 1 çocuğa ise ulaşılamadı.

İhbar üzerine köye AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipleri, kayıp 1 çocuğun bulunması için çalışma başlattı.

Çocukların cansız bedenleri ise yapılan incelemelerin ardından Malazgirt Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

VALİ AÇIKLAMA YAPTI

Muş Valisi İlker Gündüzöz, Malazgirt ilçesinde serinlemek için Murat Nehri'ne giren çocuklardan 3'ünün boğulmasıyla sonuçlanan olayla ilgili, "Polislerimiz ve vatandaşlar müdahale ediyor. 4 çocuk çıkarılıp hastaneye götürüldü. Yapılan müdahalelerle biri hayata döndü. Kalbi çalışır vaziyette." dedi.

Vali Gündüzöz, Murat Nehri kenarında piknik yapan çocukların serinlemek için suya girmesinin ardından 3'ünün hayatını kaybettiği olayla ilgili, akıntıya kapılan çocuğu arama çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Burada gazetecilere açıklama yapan Gündüzöz, üzücü olayın saat 15.00 sıralarında yaşandığını söyledi.

Serinlemek için nehre giren çocukların suda çırpındığını görenlerin durumu olay yerine yakın bir bölgede bulunan polis noktasına da bildirdiğini ifade eden Vali Gündüzöz, şöyle konuştu:

"Polislerimiz ve vatandaşlar müdahale ediyor. 4 çocuk çıkarılıp hastaneye götürüldü. Yapılan müdahalelerle biri hayata döndü. Kalbi çalışır vaziyette. Muş Devlet Hastanesinde yoğun bakımda tedavi görüyor Maalesef 3 evladımızı bir saat uğraşılmasına rağmen hastanede kaybettik. Vefat ettiler. 2009 doğumlu Taner Güven kayıp. Burada dalgıç ve jandarma timlerimiz, polisimiz, AFAD arama faaliyetine devam ediyor. İnşallah mutlu bir haber alırız."

KAYIP ÇOCUĞUN CESEDİNE ULAŞILDI

Muş'un Malazgirt ilçesine bağlı Beşçatak köyünde pikniğe giden kuran kursu öğrencilerinden Murat Nehri’ne giren ve akıntıya kapılarak kaybolan Taner Güven’in (10) cansız bedeni saat 20.22´de bulunarak Malazgirt Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.

Yapılan inceleme sonucunda çocukların kimliği tespit edildi. Boğularak hayatını kaybeden çocukların Ruhat Burukanlı (12), Muhammed Demir (11) ve İlhami Demirbilek (12) olduğu belirlendi. Çevredeki köylülerin de yardımıyla sudan çıkarılarak, Malazgirt Devlet Hastanesi’ne kaldırılan çocuklardan Boran Yıldırım'ın (12) duran kalbi ise çalıştırıldı.

Durumu ağır olan Boran Yıldırım, Muş Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yapılacak olan otopsinin ardından çocukların cenazesi ailelerine teslim edilecek.

Öte yandan, olayın ilk saatlerinden itibaren bölgede bulunan Vali İlker Gündüzöz, 4 çocuğun öldüğünü birinin ise durumunun ağır olduğunu, çok üzücü bir olay yaşadıklarını söyledi. Gündüzöz, ailelere başsağlığı dileklerinde bulundu





AA-DHA-İHA