Türkiye Muş'ta kar yağışı ve fırtına zor anlar yaşattı

Muş'ta kar yağışı ve fırtına zor anlar yaşattı

Türkiye

Muş'ta kar yağışı ve fırtına zor anlar yaşattı

Muş'ta etkili olan kar yağışı ve fırtına hayatı durma noktasına getirdi. Vatandaşlar ellerindeki şemsiyeleri fırtına nedeniyle kullanamazken, araç sürücüleri de trafikte ilerlemekte zorlandı.

08 Mart 2021, Pazartesi 13:18 Son Güncelleme:
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarının ardından Muş’ta beklenen kar yağışı, sabah saatlerinde başladı. Bir süre sonra kar yağışına fırtınanın da eklenmesiyle, yaşam olumsuz yönde etkilendi.



Vatandaşlar ellerindeki şemsiyeleri fırtına nedeniyle kullanamazken, araç sürücüleri de trafikte ilerlemekte zorlandı. Şiddetli fırtına nedeniyle İstasyon Caddesi üzerinde bulunan birçok iş yeri sahibi olası tehlikeye karşı tedbir alırken, bir büfenin tentesi fırtınadan etkilenerek kullanılamaz hale geldi.

DHA

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