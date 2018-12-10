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Muş’ta PKK'ya ait sığınakta yaşam malzemesi ele geçirildi

Muş’un Hasköy ilçesinde tespit edilen bir sığınakta yaşam malzemesi ele geçirildi

10 Aralık 2018, Pazartesi 19:59
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Muş’ta PKK'ya ait sığınakta yaşam malzemesi ele geçirildi

Muş Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda 9 Aralık günü Hasköy ilçesi kırsalında operasyon icra edildiği belirtildi.

YAŞAM MALZEMESİ ELE GEÇİRİLDİ

Açıklamada, operasyonda bir sığınakta bulunan 2 jelikan bidon içinde 2 adet dolu piknik tüpü, 3 adet el telsizi, 14 adet soğuk iklim giyim eşyası, 1 adet kar elbisesi, 6 adet örgütsel kitap, muhtelif gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildiği ve olayla ilgili adli soruşturma başlandığı belirtildi.

Açıklamada, "İlimizde PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin tespitine ve engellenmesine yönelik mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir” denildi. 

MUŞ (İHA)

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