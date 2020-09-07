Türkiye Muş'ta şiddetli deprem! Çevre iller de hissetti

Muş'ta şiddetli deprem! Çevre iller de hissetti

Türkiye

Muş'ta şiddetli deprem! Çevre iller de hissetti

Muş'un Korkut ilçesinde merkez üssü Muş Korkut olan 4.1 büyüklüğünde bir deprem oldu. Saat 11.47'de meydana gelen depremi çevre iller de hissetti.

07 Eylül 2020, Pazartesi 12:21 Son Güncelleme:
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AFAD, saat 11.47'de merkez üssü Muş Korkut olan 4.1 büyüklüğünde, yerin 9,6 km derinliğinde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem, çevre illerde de hissedildi.

Van, Bitlis ve Muş illeri çevresinde hissediledi 

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD), internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem saat 11.47'de kaydedildi. Yerin 9 kilometre derinliğinde kaydedilen deprem, Muş'un Korkut ilçesinde meydana geldi. Sosyal medyada da birçok kullanıcı depremin Van, Bitlis ve Muş illeri ve çevresinde hissedildiğini yazdı.

Olumsuz ihbar gelmedi

AFAD, Twitter'dan deprem bölgesinden olumsuz bir ihbar alınmadığını şu ifadelerle duyurdu: "Geçmiş olsun Muş. Korkut ilçesinde meydana gelen 4,1 büyüklüğündeki #deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. "

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