Mustafa Avkıran'ın acı günü

Oyuncu Mustafa Avkıran'ın babası Tevfik Avkıran hayatını kaybetti

16 Şubat 2019, Cumartesi 08:42 Son Güncelleme:
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Mustafa Avkıran'ın acı günü

Acı haberi, oyuncunun eşi Övül Avkıran Instagram hesabından duyurdu:

"Mustafa ve Şerife Avkıran’ın oğlu,

Güler Avkıran’ın eşi,

Mustafa, Ahmet, Nalan ve Gökhan’ın babası

Ariadne, Aleyna, Faruk, Alinda ve Alaz’ın dedesi 

sevgili kayınpederim Tevfik Avkıran’ı kaybettik.

Cenazesi 17 Şubat 2019 Pazar günü Antalya Uncalı Mezarlığı'ndaki camiden öğle namazını müteakiben kaldırılarak Serik Nebiler köyünde defnedilecektir."

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