Mustafa Avkıran'ın acı günü
Oyuncu Mustafa Avkıran'ın babası Tevfik Avkıran hayatını kaybetti
Acı haberi, oyuncunun eşi Övül Avkıran Instagram hesabından duyurdu:
"Mustafa ve Şerife Avkıran’ın oğlu,
Güler Avkıran’ın eşi,
Mustafa, Ahmet, Nalan ve Gökhan’ın babası
Ariadne, Aleyna, Faruk, Alinda ve Alaz’ın dedesi
sevgili kayınpederim Tevfik Avkıran’ı kaybettik.
Cenazesi 17 Şubat 2019 Pazar günü Antalya Uncalı Mezarlığı'ndaki camiden öğle namazını müteakiben kaldırılarak Serik Nebiler köyünde defnedilecektir."