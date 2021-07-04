Türkiye Mustafa Bahçeli hayatını kaybetti

Mustafa Bahçeli hayatını kaybetti

Türkiye

Mustafa Bahçeli hayatını kaybetti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin yeğeni Mustafa Bahçeli (51), uzun süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Mustafa Bahçeli’nin cenazesi Osmaniye´de düzenlenecek cenaze töreninin ardından yarın Osmaniye Asri Mezarlığında defnedilecek.

04 Temmuz 2021, Pazar 00:31 Son Güncelleme:
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MHP lideri Devlet Bahçeli’nin ağabeyi merhum Turan Bahçeli’nin oğlu Mustafa Bahçeli, uzun süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Mustafa Bahçeli’nin cenazesi pazar günü Osmaniye’de düzenlenecek töreninin ardından Osmaniye Asri Mezarlığı’nda bulunan aile kabristanlığına defnedilecek.

DHA

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