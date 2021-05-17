Mustafa Ceceli eşi Selin İmer ile sezonu Bodrum’da açtı. Edition Otel’de tatil yapan çift önceki gün plajdaydı. Liseli aşıklar gibi aşka gelip iskelede öpüşüp koklaştılar. Daha sonra Mustafa Ceceli spor hareketleri yaptı. Kumsala indiklerinde burada da romantik anlar yaşadılar.

Ceceli denize girmek istemeyen eşini öperek ikna etmeye çalıştı. Ama suyu soğuk bulan Selin İmer bu teklifi reddedince Ceceli çareyi İmer’i kucaklamakta buldu. Bir süre şakalaştıktan sonra birlikte yüzdüler. Bu arada Selin İmer’in formda vücudu ve Ceceli’nin kasları dikkat çekti.