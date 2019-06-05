Mustafa Ceceli’nin eşi Selin İmer kimdir?

Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa programına konuk olan Mustafa Ceceli, eşi Selin İmer ile ilgili açıklamaları internette gündem oldu. İnternette sıklıkla Selin İmer kimdir? sorusu aratılıyor. Peki, Selin İmer kimdir? İşte Selin İmer hakkındaki bilgiler…

SELİN İMER KİMDİR?

Merhum iş adamı İnsel İmer ile Canan İmer'in kızları Selin İmer, 14 Ocak 1983’te doğdu.

İtalyan Orta Okulu ve MEF Okulları'nda orta öğrenimini tamamlayan sosyetik güzel, ABD'ye giderek psikoloji, moda ve reklam üzerine eğitim aldı. Yedi yıl yurt dışında hayatını sürdüren Selin İmer, ülkeye döndükten sonra pek çok isimle anıldı. Selin İmer'in adı Doruk Kaya, Alican Ulusoy ve Beşiktaş eski Başkanı Serdar Bilgili gibi ünlülerle anılmıştı. Barcelona'nın yıldız futbolcusu Arda Turan ile adı anıldı. Fakat her iki isim de iddiaları yalanladı. Kürk giydiği için ünlü isimler tarafından eleştirilen Selin İmer, “Şuna param yetmiyor’ desene! Hayvanı ben mi katlettim?” cevabını vererek büyük tepki çekmişti. Bir dönem fazla kilolarıyla dikkat çeken Selin İmer, Şeyda Coşkun'dan yardım alarak bir buçuk ay gibi kısa bir sürede 10 kilo vermeyi başarmıştı. 2017 yılında Mustafa Ceceli ile evlendi.



