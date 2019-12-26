Mustafa Cengiz 70. yaşına serumla girdi

Dün 70. doğum gününü kutlayan Mustafa Cengiz'e doğum günü kutlaması yapıldı.

Galatasaray Başkanı, kendisi için hazırlanan kutlamaya kolunda serumla katıldı. Rahatsızlığına rağmen işinin başında olduğu görülen Cengiz, sarı kırmızı renkteki pastaya konulan mumları üfledi.

Mustafa Cengiz 1949 Gaziantep, Nizip doğumlu.

Ocak 2018'den beri Galatasaray'ın başkanlığını yürüten Mustafa Cengiz, sarı kırmızılı takımın 37. başkanı olarak Dursun Özbek'in yerine seçilmişti.

2 senedir görevde olan 70 yaşındaki Mustafa Cengiz, bu süre içerisinde teknik direktör Fatih Terim'le beraber 2 şampiyonluk yaşadı.