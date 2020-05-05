05.05.2020
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Futbol Mustafa Cengiz ameliyat olacak

Mustafa Cengiz ameliyat olacak

Futbol

Mustafa Cengiz ameliyat olacak

Geçtiğimiz gün rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan Mustafa Cengiz'le ilgili Galatasaray'dan resmi açıklama geldi. Başkan Mustafa Cengiz'in ameliyat olacağı açıklandı.

05 Mayıs 2020, Salı 16:16 Son Güncelleme:
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Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, halsizlik ve kilo kaybı şikayeti nedeniyle hastaneye kaldırılmış ve tedavi altına alınmıştı. Cengiz'in sağlık durumuna ilişkin sarı-kırmızılı kulüpten bugün yeni bir açıklama yapıldı.

Açıklama şöyle,

"Başkanımız Mustafa Cengiz’in yaşadığı sağlık problemleri nedeniyle yapılan tetkik ve tahliller sonucunda bir dizi operasyon zorunluluğu doğmuştur. Başkanımızın genel sağlık durumu iyi olup, tedavi süreciyle ilgili gelişmeler gerektiği takdirde zaman zaman kamuoyuyla paylaşılacaktır. Kendisine bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletir, acil şifalar dileriz"

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