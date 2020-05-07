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Futbol Mustafa Cengiz ameliyat oldu

Mustafa Cengiz ameliyat oldu

Futbol

Mustafa Cengiz ameliyat oldu

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'in beyin ameliyatı geçirdiği ve başarılı geçen ameliyatın ardından yoğun bakıma alındığı bildirildi.

07 Mayıs 2020, Perşembe 20:06 Son Güncelleme:
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Galatasaray Kulübü, salı günü yaptığı açıklamada, başkan Mustafa Cengiz’in yaşadığı sağlık problemleri nedeniyle yapılan tetkik ve tahliller sonucunda bir dizi operasyon geçireceğini duyurmuştu. Bu sabah saat 09.00’da da ameliyata alınan Başkan Mustafa Cengiz’in, 10 saat süren operasyon sonrası durumunun iyi olduğu ifade edildi.

Bu arada Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ve Başkan Yardımcısı Yusuf Günay da hastanede hazır bulundu.

Galatasaray'dan açıklama

Başkan Mustafa Cengiz’in ameliyatı sonrası sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklama şöyle;

"Başkanımız Sayın Mustafa Cengiz, bugün geçirdiği başarılı bir beyin ameliyatının ardından yoğun bakıma alınmıştır ve bir süre müşahede altında tutulacaktır."


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