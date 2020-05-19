Futbol Mustafa Cengiz başarılı geçen ameliyatının ardından yoğun bakımdan çıkarıldı

Mustafa Cengiz başarılı geçen ameliyatının ardından yoğun bakımdan çıkarıldı

Futbol

Mustafa Cengiz başarılı geçen ameliyatının ardından yoğun bakımdan çıkarıldı

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz geçen hafta geçirdiği beyin ameliyatının ardından önceki gün mide kanaması nedeniyle yeniden ameliyat edilmişti. Cengiz, bir önemli ameliyatı daha başarıyla atlattı ve yoğun bakımdan çıkarılarak normal odaya alındı.

19 Mayıs 2020, Salı 15:08 Son Güncelleme:
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Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz son dönemde sağlık sorunlarıyla boğuşuyor. Önceki hafta beynindeki 3 tümör başarıyla alınan Başkan Cengiz, önceki gün de geçirdiği mide kanaması nedeniyle acilen ameliyata alınmıştı.

Ameliyat'ın ardından Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ve Başkan Yardımcısı Mustafa Cengiz'in durumuyla ilgili bilgi verdi. Albayrak ve Günay, Mustafa Cengiz'in başarılı bir ameliyat geçirdiğini söylemişti.

Kulüp resmi bir açıklamayla başkanın yoğun bakımdan çıkarılarak normal odaya alındığını ve durumunun iyi olduğunu bildirdi.

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