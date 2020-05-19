Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz son dönemde sağlık sorunlarıyla boğuşuyor. Önceki hafta beynindeki 3 tümör başarıyla alınan Başkan Cengiz, önceki gün de geçirdiği mide kanaması nedeniyle acilen ameliyata alınmıştı.

Ameliyat'ın ardından Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ve Başkan Yardımcısı Mustafa Cengiz'in durumuyla ilgili bilgi verdi. Albayrak ve Günay, Mustafa Cengiz'in başarılı bir ameliyat geçirdiğini söylemişti.

Kulüp resmi bir açıklamayla başkanın yoğun bakımdan çıkarılarak normal odaya alındığını ve durumunun iyi olduğunu bildirdi.