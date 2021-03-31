Futbol Mustafa Cengiz döneminde 7. iletişim direktörü de görevden ayrıldı

Mustafa Cengiz döneminde 7. iletişim direktörü de görevden ayrıldı

Futbol

Mustafa Cengiz döneminde 7. iletişim direktörü de görevden ayrıldı

Galatasaray'da Reşit Ömer Kükner istifa etti. 4 aydır kulübün iletişim direktörlüğünü yürüten Kükner, Başkan Mustafa Cengiz döneminde ayrılan 7. iletişim direktörü oldu.

31 Mart 2021, Çarşamba 14:24 Son Güncelleme:
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Galatasaray'da 8 Aralık 2020'de İletişim Direktörü görevine getirilen Reşit Ömer Kükner istifa etti.

3.5 yıllık Mustafa Cengiz döneminde görevden ayrılan veya görevine son verilen 7. iletişim direktörü oldu.

Kükner resmi twitter hesabından yaptığı açıklamada "Güzel-çok öğretici dört ay yaşadım. Hayatta her şeyi tadında bırakabilmeyi iyi bilirim. Yaşasın Galatasaray!" ifadelerini kullandı.

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