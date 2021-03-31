Mustafa Cengiz döneminde 7. iletişim direktörü de görevden ayrıldı

Galatasaray'da 8 Aralık 2020'de İletişim Direktörü görevine getirilen Reşit Ömer Kükner istifa etti.

3.5 yıllık Mustafa Cengiz döneminde görevden ayrılan veya görevine son verilen 7. iletişim direktörü oldu.

Kükner resmi twitter hesabından yaptığı açıklamada "Güzel-çok öğretici dört ay yaşadım. Hayatta her şeyi tadında bırakabilmeyi iyi bilirim. Yaşasın Galatasaray!" ifadelerini kullandı.