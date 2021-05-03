Mustafa Cengiz Galatasaray başkanlık seçimi için adaylık başvurusu yaptı
Galatasaray 29 Mayıs'ta bir aksilik olmazsa seçime gidecek. Şimdiye dek 4 başkan adayı çıkmıştı. Mevcut başkan Mustafa Cengiz de bugün itibarıyla adaylık başvurusunu yaptı.
03 Mayıs 2021, Pazartesi 12:54 Son Güncelleme:
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Daha önce yaptığı açıklamalarda adaylık konusunda kesin ifadelerde bulunmayan başkan Mustafa Cengiz, 29 Mayıs'ta gerçekleştirilecek olan seçimlerde adaylık başvurusunu Divan Kurulu'na gönderdi. Kurul, adaylığı kabul ettiği takdirde Eşref Hamamcıoğlu, Metin ÖZtürk, Burak Elmas ve Tuncar Hunca ile beraber Mustafa Cengiz de seçime girecek.
Fanatik'in ulaştığı başvuru kağıdı:
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