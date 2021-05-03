Daha önce yaptığı açıklamalarda adaylık konusunda kesin ifadelerde bulunmayan başkan Mustafa Cengiz, 29 Mayıs'ta gerçekleştirilecek olan seçimlerde adaylık başvurusunu Divan Kurulu'na gönderdi. Kurul, adaylığı kabul ettiği takdirde Eşref Hamamcıoğlu, Metin ÖZtürk, Burak Elmas ve Tuncar Hunca ile beraber Mustafa Cengiz de seçime girecek.

Fanatik'in ulaştığı başvuru kağıdı:



