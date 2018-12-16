Mustafa Cengiz, Vodafone Park’ta Beşiktaş-Trabzonspor arasında yapılan müsabaka öncesi olayların yaşandığı Beyoğlu İstiklal Caddesi’ndeki GS Store’u ziyaret etti. Ziyaretinin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cengiz, Galatasaray’ı "Türkiye’nin lafta değil, gerçekte en büyük sivil toplum oluşumu" şeklinde tanımlayarak "Galatasaray’ın evine yapılan saldırı, Galatasaray’ın kalbine yapılmıştır. Biz bunu şiddetle kınıyoruz. Saldıran taraftarların üzerinde Trabzonspor formasının olması Galatasaray camiasını daha da derinden yaralamıştır." diye konuştu.

"TRABZONSPOR CAMİASININ NASIL BİR REAKSİYON VERECEĞİNİ MERAK EDİYORUM"

Klasik söylemleri sevmediğini ve "Bu yapılan hareket Trabzonspor camiasına mal edilemez, bunlar bir iki çapulcudur." gibi cümleleri yeterli bulmadığını ifade eden Cengiz, "Trabzonspor camiasının ve yönetiminin buna nasıl bir reaksiyon göstereceklerini merak ediyorum, sözü saygı duyduğum Trabzonspor camiasına bırakıyorum." dedi.

Galatasaray’ın bugüne dek ne tribünleri yaktığını ne de sokaklara taştığını aktaran Cengiz, "Biz bununla övünüyoruz. Eğer birtakım mihraklar Türkiye’nin en büyük sosyal paydaşı olan Galatasaray’ı sokağa dökmek istiyorlarsa bunu yapmasınlar, lütfen. Bu konuda hem taraftarımız hem devletimiz teyakkuz halinde." ifadelerini kullandı.

Mustafa Cengiz, mağaza çalışanlarına yapılan saldırıyı şiddetle kınadıklarının altını çizerek, Trabzonspor camiasının da bunu onaylamadığına inandıklarını ve kendilerinden gerekli aksiyonu da görmek istediklerini söyledi. Bir gazetecinin, "Trabzonspor’dan herhangi bir yönetici aradı mı?" sorusuna Cengiz, "Hayır aramadı ama ben arayacaklarına ve yürekten üzüleceklerine inancımı muhafaza etmek istiyorum. Gerekeni yapacağına inanıyorum." karşılığını verdi.

"ÇOK ANLAMSIZ VE HAKSIZ BİR TEPKİ"

Cengiz, olayda herhangi bir tahrik olup olmadığını araştırdıklarını belirterek, şunları kaydetti: "Gerek emniyette gerek kendi içimizde yaptığımız soruşturmada en ufak tahrik olmadığını gördük. Çok anlamsız ve haksız bir tepki. Kelimeleri dikkatli kullanmak istiyorum çünkü karşımızda ciddi bir camia var; Trabzonspor camiası. Hiçbir camiayla husumet ve düşmanlık istemiyoruz ama hiçbir camiadan ve hiç kimseden de çekincemiz, korkumuz yok. Çalışanlara herhangi bir saldırı yok. Sadece çöp dökmeye çıkan bir arkadaşımız aralarında kalmış. Enseden, arkadan bir iki darbe almış. Bunu yapanların da cezalandırılacağına hukuk içinde emin olabilirsiniz."