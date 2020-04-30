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Futbol Mustafa Cengiz hastaneye kaldırıldı

Mustafa Cengiz hastaneye kaldırıldı

Futbol

Mustafa Cengiz hastaneye kaldırıldı

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, ‘halsizlik’ nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

30 Nisan 2020, Perşembe 19:43 Son Güncelleme:
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Halsizlik ve yorgunluk şikayetiyle hastaneye götürülen Mustafa Cengiz'e ilk olarak corona virüs testi yapıldı. Testin sonucu negatif çıkan başkan Cengiz'e 3 ünite kan verildi. Pazartesi günü PET çekimi yapılacak olan Mustafa Cengiz'in, o güne kadar doktorların gözetimi altında tutulacağı öğrenildi.

Serhan TÜRK - İSTANBUL / DHA


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