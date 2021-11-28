Mustafa Cengiz hayatını kaybetti

Bir süredir tedavi altında olan eski Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz vefat etti.

Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden yapılan paylaşımda, "Galatasaray Spor Kulübü 37. Başkanı Mustafa Cengiz'i kaybettik. Başkanımıza Allah'tan rahmet; ailesine, sevdiklerine ve camiamıza başsağlığı dileriz" denildi.

MUSTAFA CENGİZ KİMDİR, HAYATI?

Gaziantep ilinin Nizip ilçesinde doğdu, ilk ve ortaöğrenimini doğduğu yerde aldı. Gaziantep Lisesinden mezun olduktan sonra Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesine (Mülkiye) girdi, buradan mezun olduktan sonra Köy-Koop Merkez Birliğinde kurucu uzman olarak görev yaptı, daha sonra TANSA Genel Müdürlüğü yaptı. 12 Eylül Darbesi'nden sonra memuriyetten ayrılarak Orta Doğu ülkelerinde çalışmaya başladı.

Türkiye Akaryakıt Bayiileri ve Gaz İşverenler Sendikasında genel başkanlık yaptı, İTO Petrol meslek komitelerinde sektör temsilciliği görevini üstlendi. Galatasaray Spor Kulübü Tüzük Tadil Komisyonu üyeliğini yaptı, 20 Ocak 2018 tarihinde Galatasaray SK başkanı seçildi.

Galatasaray Spor Kulübü, Büyük Kulüp, Darüşşafaka Cemiyeti, Mülkiyeliler Vakfı üyesidir. Yabancı dil olarak İngilizce, Fransızca ve Arapça bilmektedir.

Başkanlığı döneminde Galatasaray futbol takımı, 2017-18 ve 2018-19 sezonlarında Süper Lig'de şampiyon olmuş, 2018-19 Türkiye Kupası'nı ve 2019 Türkiye Süper Kupası'nı kazanmıştır.

Özellikle kulübün mali durumunu düzeltmek için çaba sarf eden Mustafa Cengiz, bu yönüyle takdir edilirken transfer konusunda ise sıkça eleştirildi. Bu eleştirilere "Kulübün bir kuruşunu kimseye yedirmem." diyerek cevap verdi.

6 Mayıs 2021'de kişisel Twitter hesabından Galatasaray'ın yapılacak ilk seçiminde başkanlığa aday olmayacağını açıkladı. 22 Haziran 2021 tarihinde görevini seçilen başkan Burak Elmas'a devretti.

MUSTAFA CENGİZ NEDEN ÖLDÜ?

Evli ve bir çocuk babası olan Cengiz, 7 Mayıs 2020'de 10 saat süren beyin ameliyatı oldu. 18 Mayıs'ta ise mide kanaması sebebiyle ikinci kez ameliyat oldu.

10 Ağustos 2021'de düzenleyeceği basın toplantısı iptal edildi ve hastaneye kaldırıldı. Cengiz'in beyninde tümör tespit edildi.2 Eylül 2021'de yoğun bakıma alındı. Mustafa Cengiz, 28 Kasım günü hayatını kaybetti.

İSTANBUL (İHA)



