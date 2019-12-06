Mustafa Cengiz: Keşke Sneijder ve Drogba da burada olsa

Galatasaray'da Emlak Konut anlaşması kulübe sıcak para girişi sağlayacak. Takımın kötü gidişatından ötürü kadroya takviye yapmak isteyen Galatasaray'da Mustafa Cengiz, bu konuyla ilgili bir soruyu cevapladı.
"Didier Drogba ve Wesley Sneijder gibi yıldızlar gelecek mi?" sorusunun sorulduğu Mustafa Cengiz, ikisi de artık emekli olan yıldızlarla ilgili konuştu.
"Keşke bildiğimiz Sneijder ve Drogba olsa da onlarla beraber olsak" diyen Mustafa Cengiz, büyük takımların her zaman 2-3 tane büyük yıldızla başarıyı yakalayabileceğini söyledi.