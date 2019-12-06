Mustafa Cengiz: Keşke Sneijder ve Drogba da burada olsa

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Galatasaray'ın transfer politikasıyla ilgili soruları yanıtladı. Emlak Konut anlaşmasının ardından eline para geçecek olan Galatasaray'ın Drogba ve Sneijder gibi dünya yıldızlarını alıp alamayacağı sorulan Mustafa Cengiz, Galatasaray'ın eski yıldızlarıyla ilgili konuştu.

06 Aralık 2019, Cuma 11:38
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Galatasaray'da Emlak Konut anlaşması kulübe sıcak para girişi sağlayacak. Takımın kötü gidişatından ötürü kadroya takviye yapmak isteyen Galatasaray'da Mustafa Cengiz, bu konuyla ilgili bir soruyu cevapladı.

"Didier Drogba ve Wesley Sneijder gibi yıldızlar gelecek mi?" sorusunun sorulduğu Mustafa Cengiz, ikisi de artık emekli olan yıldızlarla ilgili konuştu.

"Keşke bildiğimiz Sneijder ve Drogba olsa da onlarla beraber olsak" diyen Mustafa Cengiz, büyük takımların her zaman 2-3 tane büyük yıldızla başarıyı yakalayabileceğini söyledi.

Mustafa Cengiz, sözlerine, "Takımda 2-3 tane büyük yıldız olduğunda mücadele eden gençler ve ölümüne oynayan başka oyuncular olur. Ayrıca rakipleriniz ne kadar güçlüyse siz de o kadar güçlü olursunuz. Mesela Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ne kadar güçlüyse Galatasaray da o kadar güçlü olur. Bu yüzden biz kimsenin kötülüğünü istemiyoruz" diyerek devam etti.

Wesley Sneijder, Galatasaray'a Ocak 2013'te ara transfer döneminde 7.5 milyon euro'ya transfer olmuş ve 4 buçuk sezon forma giymişti. Galatasaray'da 175 maçta 45 gol 44 asist yapan Sneijder, geçtiğimiz yaz 35 yaşında futbolu bıraktı.

Didier Drogba ise 2014 yaz transfer döneminde geldiği Galatasaray'da 1.5 sezon forma giyip Chelsea'ye dönmüştü. Sarı kırmızılı takımda 53 maçta 20 gol 13 asistle oynayan Drogba, 2018 Aralık ayında 40 yaşındayken futbolu ABD'de bıraktı.

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