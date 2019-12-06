Mustafa Cengiz: Keşke Sneijder ve Drogba da burada olsa

Mustafa Cengiz, sözlerine, "Takımda 2-3 tane büyük yıldız olduğunda mücadele eden gençler ve ölümüne oynayan başka oyuncular olur. Ayrıca rakipleriniz ne kadar güçlüyse siz de o kadar güçlü olursunuz. Mesela Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ne kadar güçlüyse Galatasaray da o kadar güçlü olur. Bu yüzden biz kimsenin kötülüğünü istemiyoruz" diyerek devam etti.