Mustafa Cengiz koltuğu şampiyon bırakmak istiyor

Mayıs ayında yapılacak seçimli genel kurulda aday olup olmayacağı tartışılan Mustafa Cengiz’in, bu sezon da şampiyonlukla kucaklaşarak, görevinden zirvede ayrılmayı düşündüğü öğrenildi. Başkan Cengiz, Cim-Bom’un, Kadıköy’deki 21 yıllık galibiyet hasretinin kendi döneminde son bulmasının gururunu da yaşadı.

Galatasaray’ın mayıs ayında yapılacak seçimli genel kurulunda, Başkan Mustafa Cengiz’in aday olup olmayacağı merak konusu olurken, başarılı başkanın görev dönemi içerisinde en yüksek başarıyı yakalayan başkan olarak zirvede bırakmak istediği konuşuluyor.

SAĞLIĞINA KAVUŞTU

Sağlığı nedeniyle ciddi operasyonlar geçiren ve kısa sürede toparlanarak görevinin başına dönen Başkan Cengiz’in en büyük arzusunun bu sene de şampiyonluk olduğu öğrenildi. Başkan Cengiz’e yakın kaynaklar, bu sene de şampiyonluğun gelmesi halinde Mustafa Cengiz’in 3.5 senede 3 şampiyonluk göreceğini ve bunun zirvede bırakmak için büyük bir fırsat olduğunu diye getirdi.

Üç şampiyonluk yaşayan başkan olarak tarihe geçmeyi planlayan Mustafa Cengiz’in, bu tablo ile seçime girmesinin de büyük avantaj sağlayacağı dile getirildi. Buna karşın Cengiz’in, bu şampiyonluğu, “Zirvede bırakmak için bir fırsat” olarak gördüğü belirtildi.

Galatasaray’da Mustafa Cengiz’in başkanlığı döneminde en çok gurur duyduğu noktalardan biri de, görev yaptığı süre içerisinde ezeli rakibi Fenerbahçe’ye kaybetmemesi... Sarı-kırmızılı kulübün patronu, bu süreçte Kadıköy’deki 21 yıllık galibiyet hasretinin son bulmasını da yaşamış oldu. Üstelik Cim-Bom, son iki Fenerbahçe deplasmanını da kazanarak sarı-kırmızılılara ayrı bir sevinç yaşatmıştı.



