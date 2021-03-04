Futbol Mustafa Cengiz-Nihat Özdemir görüşmesi gerçekleşti: Rahmani değil, şeytani

Mustafa Cengiz-Nihat Özdemir görüşmesi gerçekleşti: Rahmani değil, şeytani

Futbol

Mustafa Cengiz-Nihat Özdemir görüşmesi gerçekleşti: Rahmani değil, şeytani

Galatasaray, dün oynanan Ankaragücü maçı nedeniyle isyan etmişti. Başkan Mustafa Cengiz sıcağı sıcağına TFF Başkanı Nihat Özdemir ile görüştü.

04 Mart 2021, Perşembe 17:33 Son Güncelleme:
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Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, bugün Şampiyonlar Ligi formatı için gittiği TFF ile olan toplantıda Nihat Özdemir ile de ayrıca görüştü. Cengiz'in Serdar Tatlı için istifa çağrısında bulunması bekleniyordu. Hürriyet'in haberine göre görüşmede şunlar söylendi:

Bu düzeni kuranlar rahmani değil, şeytani. Her takım aleyhine hatalar yapılıyor ama Galatasaray aleyhine malum çevreler tarafından düzgün ve düzenli şekilde yapılıyor. Bunlar hata değil, planlı bir eylem gibi görünüyor... Bu böyle sürerse camia olarak tepkiler vereceğimizi söyledik. Endişelerimizi ve kaygılarımı ilettik. Eğer kaos çıkarmak isteyenler olursa, onlarla kavga etmesini de çok iyi biliriz ama biz yarışın dostça ve mertçe bir şekilde devam etmesini diliyoruz.

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