Mustafa Cengiz sabaha karşı nöbet geçirip hastaneye kaldırıldı

Lig Radyo'nun haberine göre, Galatasaray'ın eski başkanı Mustafa Cengiz bir kez daha hastaneye kaldırıldı. Beynindeki tümörler nedeniyle ameliyat olan Cengiz, bu sabaha karşı nöbet geçirdi. Rahatsızlığı nedeniyle ambulansla hastaneye kaldırılan Cengiz uyutuldu ve şu anda sedasyon (anestezi uzmanlarının hastaya damar içi ilaçlar vermesiyle yaptığı kontrollü bir yarı uyur durum) halinde tutuluyor.

Cengiz için önümüzdeki 72 saat oldukça kritik.

Geçtiğimiz ay yaşadığı rahatsızlık nedeniyle hastaneye kaldırılan Galatasaray Kulübü eski başkanı Mustafa Cengiz’in çekilen MR sonrasında beyninde tümör (lezyon) tespit edilmiş ve beyin radyoterapisi uygulanmıştı.