Futbol Mustafa Cengiz sabaha karşı nöbet geçirip hastaneye kaldırıldı

Mustafa Cengiz sabaha karşı nöbet geçirip hastaneye kaldırıldı

Futbol

Mustafa Cengiz sabaha karşı nöbet geçirip hastaneye kaldırıldı

Galatasaray'ın eski başkanı Mustafa Cengiz, sabah karşı geçirdiği nöbet nedeniyle ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakımda tutulan Cengiz için önümüzdeki 72 saat oldukça kritik.

02 Eylül 2021, Perşembe 13:23 Son Güncelleme:
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Lig Radyo'nun haberine göre, Galatasaray'ın eski başkanı Mustafa Cengiz bir kez daha hastaneye kaldırıldı. Beynindeki tümörler nedeniyle ameliyat olan Cengiz, bu sabaha karşı nöbet geçirdi. Rahatsızlığı nedeniyle ambulansla hastaneye kaldırılan Cengiz uyutuldu ve şu anda sedasyon (anestezi uzmanlarının hastaya damar içi ilaçlar vermesiyle yaptığı kontrollü bir yarı uyur durum) halinde tutuluyor.

Cengiz için önümüzdeki 72 saat oldukça kritik.

Geçtiğimiz ay yaşadığı rahatsızlık nedeniyle hastaneye kaldırılan Galatasaray Kulübü eski başkanı Mustafa Cengiz’in çekilen MR sonrasında beyninde tümör (lezyon) tespit edilmiş ve beyin radyoterapisi uygulanmıştı.

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