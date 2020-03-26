Mustafa Cengiz ve ailesinin corona virüs testi negatif
Galatasaray'da Fatih Terim ve Abdürrahim Albayrak'la yakın temas kuran herkes corona virüs testine tabi tutulmuştu. Başkan Mustafa Cengiz'in test sonuçları açıklandı ve negatif olduğu ilan edildi.
26 Mart 2020, Perşembe 11:27 Son Güncelleme:
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Galatasaray'da Başkan Mustafa Cengiz'in corona virüs testi negatif çıktı. Yapılan açıklama şöyle:
"Başkanımız Mustafa Cengiz, ailesi ve yakın çevresine yapılan covid19 testleri negatif çıkmıştır."
Galatasaray'da daha önce Hasan Şaş ve Ümit Davala da testlerinin negatif olduğunu açıkladı. Fatih Terim ve Abdürrahim Albayrak'ın corona virüse yakalanmasının ardından yakın çevrelerindeki yardımcı antrenörler Hasan Şaş, Ümit Davala, Başkan Mustafa Cengiz ve Başkan Yardımcısı Yusuf Günay teste tabi tutulmuştu.
https://twitter.com/GalatasaraySK/status/1243084664757198850