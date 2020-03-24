Futbol Mustafa Cengiz ve Yusuf Günay corona virüs testi yaptırdı

Mustafa Cengiz ve Yusuf Günay corona virüs testi yaptırdı

Futbol

Mustafa Cengiz ve Yusuf Günay corona virüs testi yaptırdı

Galatasaray'da Abdürrahim Albayrak ve Fatih Terim'in corona virüs testlerinin pozitif çıkmasının ardından kulüpte temkinli anlar yaşanıyor. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve Başkan Yardımcısı Yusuf Günay'ın gece hastaneye giderek test yaptırdığı ortaya çıktı.

24 Mart 2020, Salı 10:51 Son Güncelleme:
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Abdürrahim Albayrak ve Fatih Terim, corona virüs testlerinin pozitif çıkmasının ardından hastanede tedavi altına alınmıştı. Galatasaray'da iki isimler yakın temasta olan herkes tedbiren test yaptırdı.

Öncelikle Terim'in yardımcıları Hasan Şaş ve Ümit Davala test yaptırmış, ikilinin sonucu negatif çıkmıştı. Dün gece Başkan Mustafa Cengiz ve yardımcısı Yusuf Günay'ın da test yaptırmak için hastaneye gittiği öğrenildi.

Sebebi ise Beşiktaş derbisinin bir gün sonrasında Fatih Terim, Abdürrahim Albayrak, Yusuf Günay ve Mustafa Cengiz'in toplantı yapmış olması olarak belirtildi.

İki yöneticinin test sonuçlarıyla ilgili bir bilgi henüz yok.

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