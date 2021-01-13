Mustafa Cengiz yarın kameralar karşısına çıkacak

Şimdiye dek tüm anlaşmazlık iddialarında kameralar karşısında "Hocamızın yanındayız" mesajı veren Mustafa Cengiz, bu iddiaların bir kez daha ayyuka çıkmasının ardından yine kameralar önüne çıkacak.

Fatih Terim'in mayıs ayında sözleşmesinin biteceğini hatırlatarak yönetimin gidişini beklediğini ima etmesi sonrası Cengiz'in yaklaşımı merak ediliyor.

Yarın, yani 14 Ocak Perşembe günü saat 14:00'te kameraların karşısına çıkacak olan Başkan Mustafa Cengiz, gündemi değerlendirecek. Başta Fatih Terim konusu olmak üzere Fenerbahçe atışması ve Oğulcan Çağlayan için de konuşması beklenen Cengiz'in söyleyecekleri merak ediliyor.



