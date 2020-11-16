İstanbul 14. Asliye Hukuk Mahkemesi, Galatasaray Kulübü'nün 23 Mart 2019'daki Mali Genel Kurulu'nda, Yönetim Kurulu'nun idari açıdan ibra edilmemesi kararının iptaline hükmetti. Mustafa Cengiz ve yönetim kurulunun idari yönden ibra edilmemesi oldukça yankı uyandırmıştı. Galatasaray'ın kendi içerisindeki anlaşmazlıklar nedeniyle alınan bu karar, Cengiz tarafından mahkemeye taşınmış ve ibrasızlık kararı askıya alınmıştı.

Dava sonuçlanana kadar askıda kalan karar, mahkemenin iptal kararıyla neticelendi.

Bu kararın ardından Mustafa Cengiz, Aralık ayında yapılması planlanan seçime katılabilecek. Cengiz, yaptığı son açıklamada seçime girip girmeme konusunda henüz bir karara varmadığını söylemişti.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz’in avukatı Zekeriya Güngör, "Bugün mahkeme bir kez daha doğru bir şekilde hareket ederek genel kurul kararını, yönetim kurulu üyelerinin idari ibrasızlığına ilişkin hükmünü iptal etti. Bütün Galatasaray camiasına bu kararın hayırlı olmasını diliyoruz" dedi.