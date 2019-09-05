Mustafa Cengiz'in açıklamaları:

"Bu toplantıyı planlıyorduk aslında. Fakat malum olay olunca ve açıklama 19.05'te olunca ben bir an önce soluğu burada oldum. Ben bunu yakıştıramadım. Belli bir takıma karşı mevzilenirseniz, bu o cepheyi kuranlara hayır getirmez. Kötü niyetinizin olmadığını kanıtlamalısınız. Bu tip hatalar iyi niyetle, tesadüfle açıklanamaz."

"Sevgili hocam ile bu konuyu görüştüm. 'Hocam organize kötülük derken, herhangi bir kurumu, TFF'yi hedef aldınız mı?' diye sordum. 'Hayır' dedi ve bize karşı tepkilerin organize sürdüğünü söyledi, bundan dolayı açıklamayı yaptığını belirtti. Bazı maçlarda özellikle bizim yedek kulübemizin arkasına militan unsurlar yerleştiriliyor. Bunlar özellikle hocamıza ve teknik heyetimizdeki isimlere hakaret ve küfür ediyorlar. Kayseri'deki saldırıyla ilgili bir ceza verilmedi."

"Hocamızla konuştuk, bize %43 oranın sarı kart veriliyor. İsim vermiyorum, rakibimiz 19 faul yapıyor 0 sarı kart, bizim 9 sarı karta, 4 sarı, 2 kırmızı kart. Bu düzgün olarak devam ediliyor. 2 faulümüzden 1'ine sarı çıkıyor. Hakemler, Galatasaray'a karşı çok cesur. Diğer maçlarda da cesur olsunlar. Sevgili hakemlerimiz neden bize karşı bu kadar cesur? Tepkilerden biri bu. Bu ne derece organize?"

"Geçen yıl Kulüpler Birliği, Galatasaray'a karşı açıklama yaptı. Kulüpler Birliği'nin defterinde bu karar yok. 8 kulüp yayınlıyor, 10 kulüp yayınlamıyor. Başlık ne, 17 kulüp. Bu olmadı. İçerik ise yürekler acısı. Geçen sene Konyaspor maçında hakemlerin 5 dakika hakemlerin kendi arasında konuşmasından kuşkulandık. 'Ne konuştunuz, açıklayın' dedik ama ceza yedik. Ali Dürüst'ün istifası ve geri gelmesiyle alakamız yok. İnanan oldu, inanmayan oldu. Onunla özel görüşmedik ve bir şey talep etmedik. Böyle bir şey olamaz. TFF'de şu anda çok değerli insanlar var."

"Kulüpler Birliği Başkanı olduğunuzda, kulübünüzün menfaatlerini bir kenara koymalısınız. Siz çıkıp 'G.Saray'ın iki şampiyonluğu lekelidir' derseniz, TFF'ye suç atmış olursunuz. Taraftarına şirin görünme çabasının farkındayız ama söylemler futbola yarar getirmez. PFDK'ya sevkin nedenini sorduk, bütün konuşmamı sevk edemezsin. Hangi kelimeler suç, bunu açıklamak durumundasınız. Biz de bunun için savunma yapalım. Bu sistem, bu zihniyet değişmeli."

"Silah ile tehdit edilenlere 11 gün ceza verildiğini gördük., Ona verilsin demiyorum ama eşitlik ilkesi varsa her şey eşit olmalı. Rakip takım teknik direktörü çok ağır konuşmuş. Ben izleyemedim, sinirim bozuldu."

"Bir kurum hedef alınmıyor, genel tepkilere bir yanıt var. Bu ceza asla olmaz, olamaz. Neden camialara saygısızlık yapıyoruz, neden ortamı ateşe verecek şeyler yapıyoruz? Fatih Terim hak etmiş olsa, biz zaten susarız. Adalet gerek, Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ın Trabzonspor'un da ivmesini kesmemek gerek. Ülke sıralamasında daha iyi yere gelmeliyiz."

"Fikret Orman'a da şunu söylemek istemiyorum, deme güzel kardeşim deme. Orta sahadaki bir taç atışından şampiyonluk lekeleme. Diğerlerine de diyorum, yapmayın, germeyin."

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