Mustafa Cengiz'in GS TV'de yaptığı açıklamalar şöyle:

"24 Ocak'ta görevi devraldım, 25 Ocak'ta UEFA ile görüştüm. Bir strateji konuştuk. 147 milyon euro zarar ettiğimiz için kesinlikle men cezası alacağımızı söylemişlerdi. Biz onlardan 4 ay süre istedik, iyi yola gireceğimizin sözünü verdik."

"Neredeyse her ay sunumlar yaptık. Bizi sürekli denetlediler ve sonuçta bize 13 Haziran 2018'de 4 yıllık bir yapılandırma anlaşması yaptılar. Bu anlaşmayla birlikte Galatasaray, men cezası yemekten kurtuldu."

"Buna çeşitli çevrelerden şiddetli tepki geldi. Galatasaray'ın bu kadar çok zarar etmesine rağmen bu kararın çıkmasına üst yargı mercii itiraz etti. Türkiye'den de sağ olsunlar bu komiteyi aleyhimize çok beslediler."

"Binlerce mail, fax gitti. Bu komite, bize tanınan 4 yıllık anlaşmayı bozma hakkına sahip. Komite bize karşı olmasına rağmen bizim yeniden yargılanmamızı istedi. Biz bundan rahatsız olduk."

"Komitenin yeniden yargılanma kararı reddedildi. Böylece yeniden yapılandırma anlaşmamız devam edecek."