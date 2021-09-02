Futbol Mustafa Cengiz'in doktorundan ilk açıklama geldi

Mustafa Cengiz'in doktorundan ilk açıklama geldi

Futbol

Mustafa Cengiz'in doktorundan ilk açıklama geldi

Mustafa Cengiz bu sabaha karşı nöbet geçirmiş ve ambulansla hastaneye kaldırılmıştı. Yoğun bakıma alınan Cengiz'in doktorundan ilk açıklama geldi.

02 Eylül 2021, Perşembe 17:07 Son Güncelleme:
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Evinde geçirdiği rahatsızlık nedeniyle bugün, hastaneye getirilen Galatasaray Kulubü’nün eski başkanı Mustafa Cengiz’in sağlık durumuyla ilgili bir açıklama yapan Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Yeşim Eralp, şu bilgileri verdi:

Hastamız Mustafa Cengiz, evinde geçirdiği rahatsızlık sonrasında hastanemize getirilmiş olup, planlanan işlemler sırasında nöbet geçirmiştir. Kendisine acilen müdahale yapılmış ve durumu çok hızlı olarak kontrol altına alınmıştır. Yapılan ilk değerlendirilmelerinde yaşamını tehdit eden bir bulgu saptanmayan Sayın Cengiz, halen yatan hasta servisinde takip altındadır.
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