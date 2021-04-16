Galatasaraylı futbolcu Ryan Donk, Mustafa Cengiz'in bu tür açıklamalarının basında yer almasına sert göstermiş ve "Galatasaray başkanı Mustafa Cengiz'in 20 yöneticinin olduğu bir ortamda söylediği iddia edilen sözler tamamen hayal ürünüdür. Galatasaray Spor Kulübü başkanı Mustafa Cengiz'in söylediği iddia edilen ve gerçekliği olmayan bu sözleri açııkça yazmak hem ahlaksızca hem de Cengiz'in itibarını sarsmaktır. Yazılan her cümle birer iftiradır" ifadelerini kullanmıştı.