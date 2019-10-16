Galatasaray Divan Kurulu'nun yayınladığı bildiride "Seçildiğinden beri, kulübümüze kasıtlı ve organize bir şekilde yapılan dış saldırılara gerektiği şekilde, yerinde ve zamanında cevap vermek yerine, camia içinde kendine hayali rakip ve düşmanlar yaratarak gündemi meşgul etmeye ısrarla devam etmektedir. Galatasaray’ın bölünmesine ve tek adam yönetiminin dayatılmasına asla izin vermemek adına görevimizin başında olduğumuz kamuoyuna saygıyla duyururuz" ifadeleri dikkat çekti.

Divan Kurulu'nun bildirisinin tamamı şu şekilde:

"Değerli Galatasaray Camiasına, dün akşam saatlerinde Kulübümüz Resmi Sitesinde Sayın Kulüp Başkanı ve Yönetim Kurulu oldukça talihsiz bir bildiri yayınlayarak Divan Kurulu Başkanlık makamını medya aracılığıyla hedef almıştır.

Kulübümüzün tüzüğü çerçevesinde, Divan Kurulumuz, sadece Galatasaray'dan taraf olarak, tespit, inceleme, eleştiri ve öneri görevini layıkıyla yerine getirmeye gayret etmektedir ve bundan asla taviz vermeyecektir. Bu görev, Divan Kurulumuza, tüzüğümüzün 99'uncu maddesi tarafından verilmiştir.

Bu bağlamda, kulüp üyelerimizden, en az 25 yıllık kıdemlerini dolduran üyeler tarafından seçimle göreve getirilen Divan Kurulu ve Başkanını, iş birliği içinde Kulübümüzü en iyi seviyelere çıkarmak yerine, rakip veya muhalefet olarak kabul etmenin ardına saklanarak, Kulübümüzün içinde bulunduğu çıkmazları görmekten kaçınmanın kulübümüze bir fayda sağlamayacağı aşikârdır.

Son Divan toplantımızda, başta Divan Kurulu Başkanı olmak üzere, diğer konuşmacıların da eleştirilerine maruz kalan Kulüp Başkanımız Sayın Mustafa Cengiz, teamüllere uygun olmayarak bunlara Divan toplantısında cevap vermekten kaçınmıştır.

Göreve geldiğinden beri Divan Kurulunu itibarsızlaştırma çabalarına yeni bir halka ekleyen Sn. Cengiz, yaklaşık bir hafta bekleyip, farklı bir algı yaratmak amacıyla konuları saptırarak kulübümüzün resmî sitesinden bu talihsiz bildiriyi yayınlamıştır.

Seçildiğinden beri, kulübümüze kasıtlı ve organize bir şekilde yapılan dış saldırılara gerektiği şekilde, yerinde ve zamanında cevap vermek yerine, camia içinde kendine hayali rakip ve düşmanlar yaratarak gündemi meşgul etmeye ısrarla devam etmektedir.

Çok net bilinmelidir ki; kendilerini göreve getiren Genel Kurul tarafından önce noterden vermiş oldukları taahhütnameleri dahi kabul edilmeyen, sonrasında ise, idari olarak ibra edilmeyen ve mahkeme kararları ile ısrarla görevlerini sürdüren bir Başkan ve Yönetim Kurulunun, kendileri tarafından seçilmeyen ve kendilerine bağlı olmayan bir Divan Kurulu Başkanını, gerçek dışı ve düzmece iddialarla algı yaratarak istifaya davet etme cüretini göstermeleri, Divan Kurulunun kendileri hakkında bu zamana kadar yapmış olduğu eleştirilerde ve uyarılarda ne kadar haklı olduğunun göstergesidir.

Yaklaşık 2 bin 500 Divan üyesini temsil eden, Divan Kurulumuz, bu zamana kadar yapmış olduğu 20 toplantı öncesi, sırası ve sonrasında tüm üyelerimizin takdir ve desteklerini kazanmışken böylesine yersiz bir bildiri Galatasaray öğretileri ile tamamen ters düşmüştür.

Bu süreçte meşruiyeti tartışıldığı için çoktan istifa etmiş olması gereken bir Yönetim ve Denetim Kurulunun, tespit ve eleştirilerine cevap veremedikleri Divan Kurulu Başkanının meşruiyetini sorgulayarak istifaya davet etmelerini Galatasaray Camiasının sağduyulu değerlendirmesine sunuyoruz. Divan Kurulu olarak, Galatasaray’ın bölünmesine ve tek adam yönetiminin dayatılmasına asla izin vermemek adına görevimizin başında olduğumuzu kamuoyuna saygıyla duyururuz."

Mustafa Cengiz yönetimi ne demişti?

"9 Ekim 2019 tarihinde yapılan Divan Kurulu Toplantısı’nda Divan Kurulu Başkanı Sayın Eşref Hamamcıoğlu tarafından, Başkanımız Sayın Mustafa Cengiz’e hitaben; doğruyu söylemeyen, ciddiyetsiz, Galatasaray’dan faydalanan, temsil becerisine sahip olmayan, marka değerini yıpratan; yine Başkanımız ve Yönetim Kurulumuza hitaben “Hadlerini bilecekler” ifadeleri kullanılmış, Denetim Kurulu ise tetikçilikle suçlanmıştır.

Marka değerinin yıpratıldığından şikayetçi olan Divan Kurulu Başkanı’nın, son iki yılın şampiyonu, son 10 yıldan bu yana ilk defa iki yıl üst üste kar açıklayan kulübümüzün uçuruma gittiğini, yine Başkanımızı camiayı bölmek ile suçlayarak Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerinin bir kısmının da kendisi gibi düşündüğünü söylemesi ve bu şekilde Yönetim Kurulu ve diğer kurullar arasına nifak sokma ve yönetimi bölme çabası da ibretliktir.

Divan Başkanı’nın yaptığı bu tarihi yanlıştan dönmesini umarak ani bir reaksiyon vermek yerine bir süre beklemeyi tercih ettik. Ancak bu konuda herhangi bir düzeltme çabası göstermek bir tarafa, iki gün sonra kurucumuz merhum Ali Sami Yen’in kabri başında Sayın Hamamcıoğlu’nun nezaket dışı davranışına şahit olduk.

Daha önce, Divan Kurulu toplantılarında yönetimimize karşı yaptığı haksız konuşmaları için 14 Ocak 2019 tarihinde kendisini bir yazı ile uyarmamıza rağmen (uyarı yazımızın Divan Kurulu toplantılarında okunmasından ısrarla imtina edilmiştir) hem Başkanlık makamının kutsallığından, yüceliğinden, saygı gösterilmesi gerekliliğinden bahsedip hem de muhalefet lideri gibi, genel kurul tarafından seçilmiş Başkan ve Yönetim Kurulu’na karşı hakarete varan söylemlerine devam eden, sürekli rol çalma görüntüsü veren Divan Kurulu Başkanı her açıdan kulübümüze zarar verdiği gibi meşruiyetini de yitirmiştir.

Bu nedenlerden dolayı, Yönetim Kurulu olarak Divan Kurulu Başkanı Sayın Eşref Hamamcıoğlu’nu istifaya davet ediyoruz."