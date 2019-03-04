Mustafa Denizli hastaneye kaldırıldı

Süper Lig’in ilk yarısını ikinci sırada bitiren ancak ikinci yarıda çıktığı 6 lig maçında puan alamayan Kasımpaşa, Trabzonspor karşısında da mücadelenin ilk yarısını 2-0 geride kapattı. Bordo-mavili ekibin 45+1. dakikasında Nwakaeme’nin ayağından bulduğu gol sonrasında Kasımpaşa tribünleri, tecrübeli teknik adamı protesto ederken, Denizli’nin ikinci yarıda sahaya çıkmadı.

Devre arasında tansiyonu düştüğü söylenen Mustafa Denizli’nin yokluğunda yardımcı antrenör Sarp Yiğit takımı yöneten isim olurken, Denizli’nin tansiyonunun düştüğü ve hastaneye kaldırıldığı iddia edildi.

Skorer'in haberine göre Yapılan kontrollerin ardından ciddi bir sağlık problemi olmayan deneyimli teknik adam hastaneden ayrıldı ve stada geri döndü.

Kaynak: DHA - İHA