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Son dakika! Mustafa Denizli Kasımpaşa ile anlaştı

NTV Spor'un haberine göre; Kemal Özdeş ile yollarını ayıran Kasımpaşa, Mustafa Denizli ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladı.

01 Ekim 2018, Pazartesi 16:18 Son Güncelleme: 01 Ekim 2018, Pazartesi 16:54
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Süper Lig ekibi Kasımpaşa'da bugün yollar Teknik Direktör Kemal Özdeş ile ayrılmıştı.

NTV Spor'un iddiasına göre Kasımpaşa yönetimi Teknik Direktör olarak Mustafa Denizli ile sezon sonuna kadar anlaştı.

ÇALIŞTIRDIĞI TAKIMLAR...

69 yaşındaki Denizli, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Çaykur Rizespor, Eskişehirspor ile İran'ın Persopolis, Piroozi ve Pas Teheran takımlarında anrenörlük yapmıştı.

Denizli, üç büyük takımda şampiyonluk kazanan tek isim.

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