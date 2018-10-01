Son dakika! Mustafa Denizli Kasımpaşa ile anlaştı
NTV Spor'un haberine göre; Kemal Özdeş ile yollarını ayıran Kasımpaşa, Mustafa Denizli ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladı.
Süper Lig ekibi Kasımpaşa'da bugün yollar Teknik Direktör Kemal Özdeş ile ayrılmıştı.
NTV Spor'un iddiasına göre Kasımpaşa yönetimi Teknik Direktör olarak Mustafa Denizli ile sezon sonuna kadar anlaştı.
ÇALIŞTIRDIĞI TAKIMLAR...
69 yaşındaki Denizli, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Çaykur Rizespor, Eskişehirspor ile İran'ın Persopolis, Piroozi ve Pas Teheran takımlarında anrenörlük yapmıştı.
Denizli, üç büyük takımda şampiyonluk kazanan tek isim.