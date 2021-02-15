Siyaset Mustafa Destici, Kovid-19 aşısının ilk dozunu yaptırdı

Mustafa Destici, Kovid-19 aşısının ilk dozunu yaptırdı

Siyaset

Mustafa Destici, Kovid-19 aşısının ilk dozunu yaptırdı

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Kovid-19 aşısının ilk dozunu yaptırdı.

15 Şubat 2021, Pazartesi 21:20 Son Güncelleme:
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Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Kovid-19 aşısının ilk dozunu yaptırdı.

Destici, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Sıram geldi ve Kovid-19 aşımı Ankara Şehir Hastanesinde yaptırdım. Sırası gelen bütün vatandaşlarımızı aşılarını yaptırmaya davet ediyor, başta Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca olmak üzere bu mücadelenin kahramanları sağlık çalışanlarımıza bir kez daha şükranlarımı sunuyorum." ifadesini kullandı.

AA

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