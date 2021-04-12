Magazin Mustafa Dik hayatını kaybetti

Mustafa Dik hayatını kaybetti

Magazin

Mustafa Dik hayatını kaybetti

Duyurduğu ölüm ve hastalık haberleri nedeni ile magazin camiasında “Felaket Tellalı” lakabı ile ünlenen ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, 78 yaşındaki emektar Yeşilçam oyuncusu Mustafa Dik’in 24 gün önce yaşamını yitirdiğini açıkladı.

12 Nisan 2021, Pazartesi 14:13 Son Güncelleme:
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Mekansız Kurtlar, Yılmayan Şeytan, Sakar Şakir, Atla Gel Şaban, Sahte Kabadayı, Umudumuz Şaban, Gerzek Şaban, Uç Güzel Güvercinim, Babanın Evlatları, Buyrun Cümbüşe gibi filmler de rol alan Mustafa Dik'in 24 gün önce yaşamını yitirdiği öğrenildi.

24 GÜN SONRA ACU HABER ORTAYA ÇIKTI

Ölüm haberinin 24 gündür duyulmaması dikkat çekerken Onur Akay, “Yeşilçam oyuncularından Mustafa Dik’i 24 gün önce 18 Mart 2021 Perşembe günü kaybetmişiz. Maalesef telefonuma gelen mesajlar yoğun olduğu için, 24 Mart’ta gelen bu mesaj çok aşağıda kalmış ve fark etmemişim. Bugün eski mesajlarıma bakarken görünce, neden vefat etti diye arama motorunda Mustafa Dik’in ismini arattırdım ancak medyada yer almadığını ve hiç kimse tarafından duyulmadığını görünce daha da çok üzüldüm ve içime hicran oldu. Kendi kendime işte Felaket Tellalı’nın önemi dedim ve hemen ölüm nedenini araştırdım. Bazı filmlerde başrolde de oynayan Mustafa Dik, yıllardır Tarsus’da bir huzurevinde kalıyormuş ve 18 Mart’ta birdenbire solunumu kesilmiş ve solunum arresti nedeni ile vefat etmiş. Huzurevi yetkilileri Mustafa Dik’in kızlarına ulaşmış ama gelecek durumda değiliz demişler ve bunun üzerine huzurevi personeli usta oyuncuyu sessiz, sedasız ve kimsesiz bir şekilde son yolculuğuna uğurlayarak, Tarsus Yeni Mezarlık’ta defnetmiş.” ifadelerini kullandı.

MUSTAFA DİK KİMDİR?

1943 yılında Tekirdağ’da dünyaya gelen Mustafa Dik, aralarında Bize Türk Derler, Ringo Gestapo’ya Karşı, İntikam Fırtınası, Mekansız Kurtlar, Yılmayan Şeytan, Sakar Şakir, Atla Gel Şaban, Sahte Kabadayı, Umudumuz Şaban, Gerzek Şaban, Uç Güzel Güvercinim, Babanın Evlatları, Buyrun Cümbüşe gibi filmler de rol aldı.

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