İstanbul'da yaşayan Serebral Palsi (Beyin Felci) hastası 9 yaşındaki Mustafa Kemal Ç.'nin iyileşmesi için "zamanla yarış" sürüyor. Çocuğun yürüyebilmesi ve konuşabilmesi için kök hücre ameliyatı olması gerekiyor. Sağlık Bakanlığı, çocuk için yurt dışında üretilecek kök hücreye onay verdi. Ancak devlet kök hücre ameliyatıyla ilgili masrafı karşılamıyor.

Sabah'tan Barış Özal'ın haberine göre; Ailenin, çocuğun kök hücre ameliyatı olabilmesi için 29 Ekim'e kadar 160 bin lirayı bulması gerekiyor. Bir an önce parayı toplamak isteyen iki çocuk sahibi anne Kamuran Ç. yaprak sarıp sosyal medya aracılığıyla satıyor. İstanbul Valiliği de kök hücre ameliyatı için gereken paranın toplanabilmesi adına bir hesap açtı. Aile çok umutlu.

İşte oğlu için yardım isteyen bir annenin söyledikleri:

BİR 'ANNE' DESİN YETER

*Oğlum 32 aylık doğdu. Doğumda beynine oksijen gitmediği için beyin felci geçirdi. Konuşamıyor ve yürüyemiyor. Bir sürü fizik tedavisi ve eğitim alıyor. Umarım ameliyat olursa, konuşacak ve yürüyecek. Oğlum anne desin top oynasın göreyim bunu, bu bana yeter. Düşünün bir anne 9 yıldır evladından çıkacak tek bir kelime için ömrünü adamış. Sadece anne demesi için. İnşallah kök hücre tedavisinden sonra Mustafa Kemal için her şey daha güzel olacak.

* Mesleğimi bıraktım. Hayatımı oğluma adadım. Ağzından çıkacak bir 'anne' kelimesi için. Devletimiz, Sağlık Bakanlığımız onay verdi kök hücre için. Buruk bir mutluluk içindeyim. Oğlumun konuşabilmesi için bir "anne" demesi için sadece ameliyat kaldı. Fakat onun için de 160 bin lira gerekli. Prosedürler gereği, devlet karşılamıyor bu parayı. Zaten öyle olmuş olsa, şu an oğlumun ameliyatını Sağlık Bakanlığı yapmış olurdu. İstanbul Valiliği de oğlu adına kök hücre ameliyatı için hesap açtı. Bekliyoruz bir umut. Ameliyat parası toplandığı zaman hesap kapanacak. Bu hesap sadece ameliyat parası için.