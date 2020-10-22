Bebeklik Mustafa isminin anlamı nedir? Mustafa ne demek?

Mustafa isminin anlamı nedir? Mustafa ne demek?

Bebeklik

Mustafa isminin anlamı nedir? Mustafa ne demek?

Mustafa isminin anlamı anne ve baba olmaya hazırlanan çiftler tarafından merak ediliyor. Ülkemizde en çok kullanılan isimlerden biri olan Mustafa ismi genellikle erkek çocuklarına veriliyor. Mustafa isminin anlamı ve Mustafa isminin TDK'ya göre anlamını açıklıyoruz.

22 Ekim 2020, Perşembe 17:38 Son Güncelleme:
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Anne ve baba olmak için gün sayanlar Mustafa isminin anlamını merak ediyor. Ülkemizde erkek bebeklere en çok verilen isimlerden biri de Mustafa ismidir. Mustafa ismi Ankara'da 68049 kişide, İstanbul'da ise 154734 kişide vardır. Mustafa isminin anlamı ve Mustafa isminin Tdk'da yer alıp almadığı merak ediliyor. 

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Mustafa isminin anlamını inceleyecek olursak iki farklı anlama geldiğini belirtebiliriz.

Mustafa isminin anlamı nedir?

1. Seçilmiş, seçkin.

2. Hz. Muhammed’in adlarından.

Kökeni Arapçadır.

 Mustafa isminin Tdk'da anlamı nedir? 

Mustafa isminin kökeni Arapçadır. Bu nedenden dolayı Tdk'da yer almamaktadır.

Mustafa isminin harf analizi nedir?

M : Zeki ve zeki olduğu kadar başarılıdır. Özellikle ticaret faaliyetlerini sever ve başarılı olur.

U : Durağan bir yapısı vardır. İşlerini aceleye getirmez yavaş yavaş sağlam yapmayı tercih eder.

S : Hayal kurmak onun için çok eğlencelidir. Hayalperest bir kişiliğe sahiptir. Ve bunu yaparken aşırıya kaçmaktan hiçte çekinmez.

T : Duygularını dile dökmekte zorlanır.

A : Atılgan ve Enerjik bir yapıya sahiptir.

F : Çevresine karşı uysaldırlar. Etrafa güven verirler.

A : Atılgan ve Enerjik bir yapıya sahiptir. Olayları analiz ve algılama duygusu ve yetisi gelişmiştir.


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