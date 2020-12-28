Magazin Mustafa Kandıralı hayatını kaybetti

Mustafa Kandıralı hayatını kaybetti

Magazin

Mustafa Kandıralı hayatını kaybetti

Türkiye’nin ünlü klarnet sanatçısı Mustafa Kandıralı(90) vefat etti. Kandıralı, Okan Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanesinde yaşlılığa bağlı organ yetmezliği nedeniyle tedavi görüyordu.

28 Aralık 2020, Pazartesi 13:19 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Kandıralı dün gece hastanede hayatını kaybetti. Kandıralı’nın cenazesi, bugün ikindi namazını müteakip İstanbul Zincirlikuyu Mezarlığında toprağa verilecek. 

Günün önemli manşetleri için tıkla

Mustafa Kandıralı kimdir?

Mustafa Kandıralı, İzmit'in Kandıra kazasında 1930 yılında doğdu. Klarnet çalar. 1960'lı senelerde ABD'de konser turu yapmış dünyaca ünlü klarnetçi.

On üç yaşında Kandıra’daki evinden kaçıp yürüyerek İstanbul’a gelen Mustafa Kandıralı 50 yılı aşkın bir zaman dilimi içindeki sanat yaşamına onlarca plak, 20’den fazla kaset sığdırdı. Yaklaşık yirmi yıl boyunca TRT’deki programlarıyla neşeli bayram sabahlarının simgesi hâline geldi. Safiye Ayla, Müzeyyen Senar, Zeki Müren gibi değerli yorumculara eşlik etti. Yeteneği, çalışkanlığı, esprili mizacı, seyirciye ve çalışma arkadaşlarına olan saygısı ile müzik dünyasında bir ekol yarattı. Sadece Türkiye’de değil yurt dışında da bir klarnet ustası olduğunu ispat etti, hayranlar edindi. Louis Armstrong ile beraber çaldı. Dünyanın dört bir tarafında yapılan konserler ve resitallere katıldı. En iyi yetiştirdiği klarnet ustalarından birisi Yıldıray Deniz B., diğeri ise Hüsnü Şenlendirici'dir.

İlgili Haberler
5 dakikada magazin turu (28 Aralık 2020)5 dakikada dünyadan magazin (28 Aralık 2020)


;
Bu Video
İlgini
Çekebilir
Yazarlarımızdan
Filiz Özkol
Kadının adı var mı?
Filiz Özkol
Bekir Saçar
Silikon ve dolgu yaptıran ünlüler panikte
Bekir Saçar
Hande Kazanova
28 Aralık haftası burçlar
Hande Kazanova
Öner Döşer
Hoş geldin 2021!
Öner Döşer
Sercan Yaşar
Ya Burak Altındağ Senarist olursa?
Sercan Yaşar
Mehmet Coşkundeniz
Arkadaşın eski aşkından yeni sevgili olur mu?
Mehmet Coşkundeniz
Şirin Sever
Sarılmayı özleyenler
Şirin Sever
Funda Duru
2020 Posta Portre Ödülleri sahiplerini buldu
Funda Duru
Uğur Alkapar
Fıccın’da görüşürüz
Uğur Alkapar
Yasemin Candemir
Lagerfeld mücevherleri açık artırmayla gün ışığına çıkıyor
Yasemin Candemir
Elif Demirtaş Bilir
Masumlar Apartmanı’nda düğüm çözülüyor!
Elif Demirtaş Bilir
Gökçen Erdoğan
Cinsel ilişki esnasında utandıran şeyler
Gökçen Erdoğan
İrem Haliloğlu
Yay burcunda gerçekleşecek tam Güneş Tutulması burcunuzu nasıl etkileyecek?
İrem Haliloğlu
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Buse Terim kilo vermeye karar verdiği fotoğrafını paylaştı