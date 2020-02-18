Mustafa Kapı ilk kez konuştu: Burada önüm açık değil

Lig Radyo ve Biz10 TV'den Mehmet Ayan'ın haberine göre, Mustafa Kapı, Galatasaray'dan neden ayrıldığını açıkladı.

Beklenmedik şekilde kadro dışı bırakılan genç oyuncu için Galatasaray, "Son 3 yılı yatılı olmak üzere 2014 yılından bu yana Galatasaray Futbol Akademisi bünyesinde yetişmesine emek verilen Mustafa Kapı, sözleşme uzatılması için kendisine sunulan tüm yapıcı önerileri reddettiğinden, kadro dışı bırakılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" açıklamasını yapmıştı.

Mehmet Ayan, Mustafa Kapı'nın "Amacım kontrat, para ya da Galatasaray'a saygısızlık değil. Burada önüm kapalı. Fenerbahçe de gündemimde değil. Bu ortamda ilerleme ihtimali görmüyorum. Hedefim Avrupa'da oynamak. Kontrat uzatmama konusu tamamen budur. Ayrıca, Fatih hocama saygısızlık da etmem. Bana atfedilen twitlerin atıldığı dönemde yaşım 10'du" dediğini belirtti.



