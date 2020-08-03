Mustafa Kapı'dan Lille'e 5 yıllık imza
Beşiktaş'tan Burak Yılmaz'ı kadrosuna katan Fransız ekibi Lille, Galatasaray ile sözleşmesi sona eren genç oyuncu Mustafa Kapı ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.
03 Ağustos 2020, Pazartesi 21:06 Son Güncelleme:
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France Football dergisi Mustafa Kapı'nın Lille ile 5 yıllık sözleşme imzalayacağını duyurdu. Galatasaray, Lille'in 5 yıllık anlaşmaya vardığı Mustafa Kapı için 300 bin euro yetiştirme bedeli alacak.
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