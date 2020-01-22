Mustafa Koç dualarla anıldı

Mustafa Koç ölümünün 4’üncü yılında Zincirlikuyu Mezarlığı’ndaki kabri başında anıldı. Eşi Caroline Koç, kızları Aylin, Esra, kardeşleri Ömer Koç ve Ali Koç’un yanısıra yakın dosları; Cem-Ümit Boyner, Cem Hakko, Hüsnü Özyeğin, Fikret Öztürk, Mehmet Dereli anma törenine katıldı.

'Hepimize güç, güven ve ilham verdi'

Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu, “Mustafa Koç; hepimize güç, güven ve ilham verdi. Alçakgönüllü, dürüst, samimi, vicdan sahibiydi, tertemiz bir kalbi vardı” diye konuştu.

Aylin Koç ve Caroline Koç





Halil Kalmuk/ POSTA