Mustafa Koç dualarla anıldı
Mustafa Koç, 21 Ocak 2016’da kalp krizi geçirmiş, henüz 55 yaşında hayatını kaybetmişti.
Mustafa Koç ölümünün 4’üncü yılında Zincirlikuyu Mezarlığı’ndaki kabri başında anıldı. Eşi Caroline Koç, kızları Aylin, Esra, kardeşleri Ömer Koç ve Ali Koç’un yanısıra yakın dosları; Cem-Ümit Boyner, Cem Hakko, Hüsnü Özyeğin, Fikret Öztürk, Mehmet Dereli anma törenine katıldı.
'Hepimize güç, güven ve ilham verdi'
Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu, “Mustafa Koç; hepimize güç, güven ve ilham verdi. Alçakgönüllü, dürüst, samimi, vicdan sahibiydi, tertemiz bir kalbi vardı” diye konuştu.
Aylin Koç ve Caroline Koç
Halil Kalmuk/ POSTA